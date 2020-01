Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti





OTTAWA, le 1er janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance de la République d'Haïti :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux membres de la communauté haïtienne au Canada et à travers le monde pour célébrer le Jour de l'indépendance de la République d'Haïti.

« La relation solide entre le Canada et Haïti est ancrée notamment dans une langue commune et des liens étroits qui unissent nos populations. Aujourd'hui, plus de 165 000 Canadiens d'origine haïtienne sont chez eux au Canada. Ils contribuent à rendre nos quartiers plus dynamiques et nos communautés plus prospères.

« Sur la scène internationale, nos deux pays travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs, notamment au sein des Nations Unies, de l'Organisation des États américains et de l'Organisation internationale de la Francophonie. Le Canada a un engagement de longue date envers Haïti, et nous continuerons de lui apporter notre soutien pour faire en sorte que tous les Haïtiens aient accès aux opportunités dont ils ont besoin pour prospérer.

« En cette occasion, j'invite tous les Canadiens à célébrer les contributions importantes qu'apporte la communauté haïtienne à notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs voeux à tous ceux qui célèbrent le 216e anniversaire de l'indépendance de la République d'Haïti. »

