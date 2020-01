Bébés du jour de l'An : selon l'UNICEF, plus de 1 004 enfants naîtront au Canada le 1er janvier 2020





En 2020, l'UNICEF appelle les dirigeants mondiaux et les nations à investir dans la formation et l'équipement des agents de santé afin de garantir la survie de chaque nouveau-né.

TORONTO, le 1er janv. 2020 /CNW/ - D'après les estimations, environ 1 004 bébés naîtront au Canada le 1er janvier 2020, a indiqué l'UNICEF aujourd'hui, ce qui représente 0,25 pour cent des quelque 392 078 bébés à naître dans le monde en ce jour de l'An.

« Les bébés nés aujourd'hui au Canada et dans le monde nous rappellent pourquoi nous devons continuer de nous efforcer de créer un monde meilleur, un monde où chaque enfant peut grandir heureux et en sécurité et réaliser son potentiel. Les enfants partout dans le monde font face à de nombreuses difficultés, y compris la pauvreté, les inégalités croissantes, un nombre record de conflits en cours et la menace que représentent les changements climatiques. Nous devons faire de notre mieux pour défendre le droit de chaque enfant d'avoir une enfance », a déclaré David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

Donner une possibilité aux bébés dans le monde entier

« Le début d'une nouvelle année, d'autant plus quand celle-ci amorce une nouvelle décennie, nous donne l'occasion de réfléchir aux espoirs et aux aspirations que nous avons pour notre avenir, mais aussi pour celui des générations futures. Aussi, à l'aube de chaque nouvelle année, il convient de garder à l'esprit le potentiel dont dispose chaque enfant qui entame sa vie ainsi que toutes les possibilités qui s'offrent à lui - si tant est qu'on lui donne une chance de les exploiter », explique Henrietta Fore, la directrice générale de l'UNICEF.

Le premier bébé de 2020 naîtra très probablement dans les îles Fidji, dans le Pacifique, et le dernier viendra au monde aux États-Unis. À l'échelle mondiale, on estime que plus de la moitié de ces naissances auront lieu dans les huit pays suivants :

Inde -- 67 385 Chine -- 46 299 Nigéria -- 26 039 Pakistan -- 16 787 Indonésie -- 13 020 États-Unis d'Amérique -- 10 452 République démocratique du Congo -- 10 247 Éthiopie -- 8 493

Chaque année en janvier, l'UNICEF célèbre les bébés nés au Nouvel An, un jour considéré de bon augure dans le monde entier.

Cependant, des millions de nouveau-nés à travers le monde ne voient pas le jour sous cette bonne étoile.

En 2018, 2,5 millions de nouveau-nés sont morts au cours de leur premier mois de vie, et près d'un tiers d'entre eux sont décédés le jour de leur naissance. La plupart de ces enfants sont morts de causes évitables, comme une naissance prématurée, des complications lors de l'accouchement et des infections, comme la septicémie. De plus, chaque année, plus de 2,5 millions de bébés sont mort-nés.

Au cours des trois dernières décennies, des progrès remarquables ont été réalisés dans le monde en matière de survie de l'enfant, le nombre de décès d'enfants âgés de moins de cinq ans ayant été réduit de plus de la moitié. Mais les progrès ont été plus lents pour les nouveau-nés. En 2018, les bébés décédés au cours de leur premier mois de vie ont représenté 47 % de tous les décès d'enfants âgés de moins de cinq ans, contre 40 % en 1990.

Dans le cadre de sa campagne Une chance de vivre, l'UNICEF demande un investissement immédiat dans la formation adéquate des travailleuses et travailleurs de la santé, et qu'ils disposent des médicaments nécessaires afin de veiller à ce que chaque mère et chaque nouveau-né puissent recevoir les soins de personnes qualifiées pour prévenir et traiter les complications pendant la grossesse, l'accouchement et la naissance.

« Un trop grand nombre de mères et de nouveau-nés n'ont pas la chance de bénéficier des soins de sages-femmes ou d'infirmières formées et équipées, ce qui mène à des situations dramatiques. Des millions de bébés pourraient survivre à leur premier jour de vie et grandir au cours de cette décennie et bien au-delà si chacun d'entre eux naissait entre des mains expertes », ajoute madame Fore.

