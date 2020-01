Nel Hydrogen annonce un webinaire à la demande consacré à l'hydrogène vert





Nel Hydrogen, la plus grande et plus expérimentée des sociétés d'électrolyseurs à eau au monde, est entrée en partenariat avec Chemical Engineering Magazine pour proposer un webinaire en direct intitulé L'hydrogène obtenu par électrolyse révolutionnera la disponibilité et les avantages de l'hydrogène, pour expliquer les avantages et la structure économique de l'hydrogène vert pour le stockage des énergies renouvelables et les processus industriels. Le webinaire a été présenté par David Wolff (Nel Hydrogen), le 19 novembre, sur la plateforme de webinaires en direct de Chemical Engineering. Au vu des excellents résultats obtenus par le webinaire, Nel Hydrogen a décidé de rendre son accès public.

Les personnes intéressées peuvent suivre le webinaire à la demande en cliquant ici:

http://ww2.protononsite.com/BW/CEODWC. "Le webinaire en direct a enregistré des inscriptions et un suivi record pour Nel, et se hisse parmi les webinaires les plus réussis jamais hébergés par Chemical Engineering. Nous pensons que le sujet de l'hydrogène vert reçoit un véritable écho au sein des lecteurs de la publication", déclare Christopher Van Name, directeur du marketing d'entreprise chez Nel Hydrogen.

L'hydrogène par électrolyse révolutionnera la disponibilité et les avantages de l'hydrogène

Les changements à la fois rapides et révolutionnaires se produisant dans le secteur de l'approvisionnement électrique ont ouvert de vastes horizons pour la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Le rythme soutenu de la décarbonation aux États-Unis est surprenant, étant donné qu'elle s'appuie sur l'économie de marché, alors que précédemment, des tendances similaires en Europe et en Asie étaient le fruit de réglementations contraignantes. La production d'énergies renouvelables et d'autres énergies zéro émission représente aujourd'hui la majeure partie de l'énergie fournie au réseau dans de nombreuses régions et gagne du terrain au niveau de l'approvisionnement total en électricité. Les énergies renouvelables sont à présent la source électrique la moins coûteuse dans de nombreuses régions du monde.

L'électrolyse de l'eau est une technologie historiquement importante qui a été considérablement améliorée ces dernières années. Les améliorations ont notamment porté sur la réduction des coûts de capitaux, l'optimisation de l'efficience électrique, des conceptions plus compactes et des systèmes plus sûrs. Ces systèmes améliorés d'électrolyse de l'eau, qui utilisent une énergie électrique renouvelable et à zéro émission de carbone, qui produire des quantités quasiment illimitées d'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène obtenu sans aucune émission de carbone.

L'hydrogène vert, qui est rendu économique par l'utilisation d'une énergie renouvelable abondante et rentable, génère de nouvelles opportunités de synthèse chimique (carburants, produits intermédiaires et polymères). Alors que le stockage de l'hydrogène continue de représenter un défi, la capacité à créer de manière flexible des produits stockables à partir de l'hydrogène permet une utilisation plus efficace de l'hydrogène obtenu à partir d'énergies renouvelables.

Le webinaire présentera les défis et opportunités créés.

Pour de plus amples renseignements sur Nel Hydrogen et sur l'hydrogène vert, inscrivez-vous pour suivre le webinaire à la demande: ww2.protononsite.com/BW/CEODWC ou visitez www.nelhydrogen.com.

