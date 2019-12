Quatre millions de commerçants hors des frontières de la Chine continentale acceptent les paiements mobiles UnionPay





SHANGHAI, 31 décembre 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) a annoncé aujourd'hui que 28,5 millions de commerçants en dehors de la Chine continentale acceptent les cartes UnionPay. Parmi ces commerçants, quatre millions prennent également en charge les services de paiement mobile UnionPay, ce qui représente une augmentation de près d'un million par rapport à la même période l'année dernière. Les titulaires de cartes UnionPay peuvent scanner le code QR UnionPay pour payer dans l'établissement HEYTEA à Singapour, tapoter sur leur téléphone portable pour prendre le métro de Moscou en Russie et demander des remboursements de taxes sur l'application mobile UnionPay dans les aéroports de Rome. Les utilisateurs des services de paiement mobile UnionPay peuvent désormais bénéficier d'une plus grande facilité de paiement et d'une plus grande gamme de services lorsqu'ils voyagent à l'étranger.

UnionPay continue d'élargir la portée de son acceptation à l'échelle mondiale

Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le nombre de touristes chinois ayant voyagé à l'étranger en 2019 devrait augmenter de 14 % par rapport à l'année précédente. Pour faire face à cette situation, UPI continue d'élargir la portée de son acceptation à l'échelle mondiale pour offrir aux touristes chinois des expériences de paiement plus faciles. En 2019, UnionPay a été acceptée pour la première fois en Ukraine, en Arménie, en Bosnie-Herzégovine et au Chili, ce qui étend le réseau mondial d'acceptation d'UnionPay à 177 pays et régions du globe.

UPI élargit non seulement son champ d'acceptation, mais améliore aussi l'acceptation de ses services de paiement mobile. À ce jour, les titulaires de cartes UnionPay peuvent effectuer des paiements en scannant les codes QR UnionPay ou en tapotant sur leur téléphone portable dans 53 pays et régions du globe. Cette année, les transactions effectuées par codes QR UnionPay ont augmenté de près de quatre fois par rapport à l'année dernière, et celles du paiement mobile sans contact UnionPay, QuickPass, ont augmenté de 40 %.

Les services de paiement mobile UnionPay disponibles dans un plus grand nombre de domaines

Le logo de l'application mobile UnionPay orne la façade de la boutique phare LOFT dans le quartier tokyoïte de Ginza au Japon, où les titulaires de cartes UnionPay peuvent facilement payer en scannant le code QR UnionPay aux comptoirs du magasin. Les paiements mobiles UnionPay peuvent principalement être effectués chez différents types de commerçants, couvrant l'alimentation et les boissons, l'hébergement, le transport, les visites touristiques, le shopping et le divertissement. Parmi les commerçants bien connus qui acceptent les paiements mobiles UnionPay, on trouve des établissements de restauration prisés comme le marché aux poissons de Sydney en Australie, KFC au Népal et No Signboard Seafood à Singapour, des chaînes de supermarchés comme Mannings à Hong Kong, Lotus Supermarket en Thaïlande et Foodymart aux États-Unis, ainsi que diverses attractions touristiques telles que le Hong Kong Ocean Park et Korean Folk Village.

Récemment, UPI a lancé des offres de fin d'année proposant jusqu'à 30 % de réduction aux titulaires de cartes dans 80 grands secteurs d'activité à l'échelle planétaire. Des commerçants réputés dans bon nombre de secteurs d'activité, tels que The Shilla Duty Free à Singapour, GS25 Convenient Store en Corée du Sud et la librairie Eslite à Taipei, proposent des offres spéciales aux clients qui règlent au moyen des paiements mobiles UnionPay.

L'application mobile UnionPay offre une plus grande gamme de services

UPI est également en train de mettre à jour les services complémentaires transfrontaliers de l'application mobile UnionPay. Avec le lancement de sa version 7.0, l'application UnionPay offre désormais une plus grande gamme de services, notamment des conseils sur l'utilisation des cartes à l'échelle mondiale, des codes de réduction dans le cadre d'U Plan, le remboursement de taxes en temps réel, les demandes de visa pour 40 pays et régions du globe et la livraison express transfrontalière.

En juillet 2019, l'application mobile UnionPay a lancé un service numérique de remboursement de taxes englobant plus de 400 établissements de remboursement de taxes dans 27 pays et régions du globe, situés hors des frontières de la Chine continentale. Les utilisateurs peuvent se faire verser instantanément les taxes remboursées en RMB sur leurs cartes UnionPay après avoir scanné leur code de remboursement de taxes, sans avoir à remplir le moindre formulaire.

Communiqué envoyé le 31 décembre 2019 à 18:04 et diffusé par :