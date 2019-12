Déclaration de la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi





GATINEAU, QC, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a fait la déclaration suivante concernant les négociations de la convention collective entre Swissport Canada inc. et l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale.

« Swissport Canada inc. et l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale négocient le renouvellement de leur convention collective, qui est venue à échéance le 8 août 2019. Les parties n'ont jusqu'à présent pas réussi à conclure une entente et un arrêt de travail a été enclenché aux aéroports de Montréal-Trudeau et Mirabel.

Je suis déçue que les parties n'aient pas été en mesure de résoudre leurs différends et je les exhorte à poursuivre leurs efforts pour parvenir à une entente négociée.

Le gouvernement du Canada soutient le processus de négociation de convention collective et y croit. Le Service fédéral de médiation et de conciliation travaille en étroite collaboration avec les parties depuis le mois d'octobre pour les aider à conclure une entente et demeurera disponible.

Nous suivons la situation de près. »

