Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An





OTTAWA, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An :

« Bonne année à tous!

« Ce soir, d'un océan à l'autre, les Canadiens se réuniront en famille et entre amis pour célébrer le temps des fêtes et réfléchir aux réalisations de l'année 2019. Alors qu'approche minuit, nous attendons avec impatience une nouvelle année et une nouvelle décennie remplies de promesses et d'espoir.

« Pour tirer le meilleur parti possible des opportunités que nous réserve la nouvelle année, nous devons trouver un terrain d'entente et nous concentrer sur l'atteinte d'objectifs communs. En 2019, nous avons réalisé ensemble des progrès importants pour tous les Canadiens. Nous avons notamment sorti 900 000 personnes de la pauvreté et fait avancer des accords de commerce et d'investissement comme le nouvel ALENA qui profitent à la classe moyenne. Pour protéger notre planète, nous avons annoncé cette année que nous prendrons des mesures pour interdire les plastiques à usage unique qui nuisent à l'environnement lorsque les données scientifiques le justifient. Nous avons également annoncé notre intention de nous joindre à la mission du « Gateway » lunaire. Alors que nous entamons 2020, rappelons-nous que cet esprit d'équipe a fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui, et que nous devons demeurer sur cette voie pour aller de l'avant.

« Au cours de la prochaine année, notre gouvernement continuera de se concentrer sur ce qui compte le plus pour les Canadiens à travers le pays, qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques, de renforcer la classe moyenne, d'avancer sur le chemin de la réconciliation, d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens ou de positionner le Canada pour assurer sa réussite dans un contexte mondial incertain.

« Commençons cette nouvelle décennie en nous engageant de nouveau à défendre les valeurs de respect, d'ouverture et de compassion qui nous définissent en tant que Canadiens. En unissant nos forces en tant que voisins et en faisant passer notre communauté en premier, nous bâtirons un avenir meilleur pour tout le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi vous souhaitons ainsi qu'à vos proches une nuit merveilleuse et une excellente année 2020. »

