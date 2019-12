La confidentialité de l'adresse du destinataire (RAP) de ZCoin renforce la confidentialité de l'adresse du portefeuille sur la blockchain





SINGAPOUR, 31 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Zcoin (zcoin.io), une cryptomonnaie garante de la confidentialité, est le premier projet de cryptomonnaie à offrir la confidentialité de l'adresse du destinataire (RAP pour Receiver Address Privacy) sur un portefeuille de bureau. Le RAP consiste à implémenter des codes de paiement réutilisables (BIP47) proposés à l'origine par Justus Ranvier. Cela garantit une plus grande confidentialité en permettant aux utilisateurs de partager publiquement une seule adresse permanente, sans fuite de confidentialité.

Habituellement, lorsqu'un utilisateur partageait une adresse, quiconque pouvait consulter cette adresse sur une blockchain et voir tout son historique, ce qui constituait un véritable problème de confidentialité, empêchant l'adoption dans le monde réel, en particulier dans les entreprises qui ne souhaitent pas révéler qui sont leurs clients, combien ils reçoivent et qui sont leurs fournisseurs.

Grâce aux adresses RAP, il est possible de partager publiquement une seule adresse permanente sans que des personnes étrangères à cela puissent dire quand le paiement a été reçu. Cette confidentialité est également renforcée par l'implémentation du RAP de Zcoin qui permet aux utilisateurs d'envoyer des transactions de protocole Sigma de Zcoin à des adresses RAP, grâce à quoi les utilisateurs peuvent cacher l'expéditeur des fonds.

Le RAP offre également plusieurs avantages et atouts pratiques par rapport aux adresses furtives, car les paiements qui lui sont adressés ne peuvent pas être distingués des autres paiements, ce qui rend la censure plus difficile et le système peut être pris en charge par des portefeuilles légers.

« Le RAP ou BIP47 est une solution très créative pour résoudre le problème de la réutilisation des adresses et il fonctionne très bien avec le protocole de confidentialité Sigma de Zcoin, offrant ainsi une solution complète pour la confidentialité de l'expéditeur et du destinataire », a déclaré Reuben Yap, coordonateur du projet de Zcoin. « Jusqu'à présent, nous n'avons constaté l'implémentation du BIP47 que dans quelques portefeuilles mobiles tels que Samourai, Rune et Billions. Le fait d'écrire le BIP47 presque à partir de rien en langage C++ permet non seulement à Zcoin d'en bénéficier, mais toute cryptomonnaie utilisant un Bitcoin Core peut également s'adapter au travail. Nous sommes heureux de contribuer à cet espace en améliorant la confidentialité et en constatant une plus large adoption du BIP47 ».

L'équipe centrale de Zcoin a travaillé avec Arcadia, une société de développement de logiciels pour la blockchain qui se consacre aux technologies de préservation de la confidentialité pour implémenter le RAP.

« Nous avons fait beaucoup de choix éclairés lors de la mise en oeuvre du BIP47 sur Zcoin. Nous avons par exemple opté pour le style traditionnel de notification de la transaction sur la blockchain pour les notifications, plutôt que pour WebRTC ou BitMessage, afin de ne pas introduire accidentellement de possibles points de fuite au niveau du réseau », a déclaré Rasikh Morani, directeur technologique et co-fondateur d'Arcadia.

Le RAP est intégralement implémenté et passe actuellement par le processus de révision du code. Il devrait être mis en service sur le réseau de Zcoin dans un mois environ.

À propos de Zcoin :

Zcoin (XZC) est une monnaie anonyme, décentralisée, en open-source, qui vise à assurer la confidentialité et l'anonymat de ses utilisateurs lors de leurs transactions sur la blockchain. Elle est la première à développer et à mettre en oeuvre le protocole Sigma, qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une confidentialité complète sur leurs transactions par le biais de preuves cryptographiques à divulgation nulle de connaissances, sans qu'il y ait besoin d'une configuration de confiance. Ses laboratoires de recherche ont également créé le protocole de confidentialité Lelantus, dont les milieux universitaires ont fait l'éloge et qui devrait être mis en service sur Zcoin en 2020.

En 2018, Zcoin est entrée dans l'histoire en faisant en sorte que les élections du Parti démocrate thaïlandais se déroulent sur sa blockchain avec plus de 127 000 votes exprimés dans tout le pays.

Contact pour les médias :

Reuben Yap Wen Wui

reuben@zcoin.io

@reubster sur Telegram

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1060270/Zcoin_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 décembre 2019 à 14:45 et diffusé par :