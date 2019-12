Golden Agri-Resources termine l'année avec un nouveau jalon dans la traçabilité et la transformation de la chaîne d'approvisionnement





JAKARTA, Indonésie, 31 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Depuis qu'elle a atteint une traçabilité jusqu'à la plantation (TTP) de 100 % pour les usines appartenant à GAR en 2017 , Golden Agri-Resources (GAR) travaille avec des fournisseurs tiers pour les aider à atteindre une traçabilité complète. Dans une nouvelle étape, plus de 80 % de ces usines ont atteint leurs objectifs de traçabilité complète à la fin de 2019. Cela signifie que GAR est en bonne voie pour atteindre son objectif d'une chaîne d'approvisionnement entièrement traçable pour les palmiers d'ici à la fin de 2020.

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur : https://www.prnasia.com/mnr/goldenagri2_201912.shtml

« Nous avons renforcé nos efforts de collaboration avec les parties prenantes et les tierces parties pour éduquer les fournisseurs. Ensemble, nous avons élaboré des programmes de participation des fournisseurs qui sont des facteurs majeurs de notre succès », a déclaré Agus Purnomo, directeur général, durabilité et engagement stratégique des parties prenantes, GAR.

Le TTP offre aux acheteurs la certitude de savoir exactement où et comment l'huile de palme a été cultivée. Le processus d'engagement TTP contribue également à transformer la chaîne d'approvisionnement en aidant les fournisseurs, y compris les petits exploitants, à adopter et à améliorer des pratiques responsables, et il est conforme à l'objectif 12 du développement durable des Nations Unies - Consommation et production responsables. Il renforce également les moyens de subsistance des petits exploitants en leur donnant un meilleur accès aux marchés.

Le programme Ksatria Sawit , lancé en 2019, est un exemple de cette collaboration fructueuse. En travaillant avec la société agricole et technologique, Koltiva, GAR vise à atteindre les zones où les fournisseurs achètent principalement auprès de petits exploitants, plutôt que de grandes plantations, et éduque ensuite ces fournisseurs sur la façon de retracer les nombreux agents et agriculteurs dont ils s'approvisionnent.

« Le programme vise à encourager et à permettre aux fournisseurs de mettre en oeuvre la traçabilité dans leurs processus opérationnels. Nous les présentons à notre partenaire, Koltiva, afin de fournir aux fournisseurs des connaissances et des informations approfondies sur le processus de cartographie de la chaîne d'approvisionnement et sur la façon d'utiliser l'application et le logiciel pour vérifier avec précision la provenance d'un produit. Koltiva travaillera ensuite en étroite collaboration avec les fournisseurs pour cartographier leur chaîne d'approvisionnement », a déclaré M. Purnomo.

En 2019, les ateliers Ksatria Sawit ont attiré plus de 200 participants dans huit villes d'Indonésie, dont Indragiri Hulu, Pekanbaru, Medan, Lampung, Bangka, Jambi, Bangko et Pasaman. Grâce à cela, plus de 60 usines, 1200 revendeurs et 50 000 agriculteurs à travers l'Indonésie se sont engagés à produire une huile de palme entièrement traçable.

GAR continue de travailler avec les fournisseurs actuels par le biais de programmes d'engagement existants, notamment un forum national sur la chaîne d'approvisionnement, SMART SEED, qui s'est tenu à Pekanbaru, et un programme de formation durable à l'échelle régionale, SMART SPOT (formation d'huile de palme durable) à Pangkalan Bun, Aceh Singkil et Langkat.

La société organise également des programmes de formation sur mesure en fonction des demandes de chaque fournisseur et le programme, appelé SMART STAR, a été mis en place pour deux fournisseurs en 2019. GAR maintient un calendrier de visites régulières chez ses fournisseurs et a visité 160 usines de 2015 à 2019. Tous ces efforts sont des contributions clés à la transformation non seulement de la chaîne d'approvisionnement en huile de palme de GAR, mais aussi de l'industrie indonésienne au sens large.

