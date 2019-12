WSP renforce son expertise en environnement aux États-Unis avec la clôture de la transaction visant E & E





MONTREAL, 31 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que, suite à la réception des approbations réglementaires requises et la satisfaction des conditions de l'entente de fusion, elle a conclu l'acquisition d'Ecology and Environment Inc. (NASDAQ : EEI) (« E & E »), communiquée précédemment. Société de conseil en environnement dont le siège social est situé aux États-Unis, E & E fournit des services professionnels aux gouvernements et aux clients du secteur privé à travers le monde.

Le prix d'achat à payer dans le cadre de l'acquisition s'est élevé à environ 65 millions de dollars US, montant auquel s'ajoute un dividende spécial d'environ 2,2 millions de dollars US. Le tout a été réglé en espèces et a été financé au moyen des liquidités et des facilités de crédit disponibles de WSP.

« Cette transaction me réjouit, car elle permet l'union de firmes complémentaires ayant des ambitions stratégiques en phase et un engagement clair envers les clients et les employés », a commenté Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Cette acquisition, qui est conforme à notre Plan stratégique mondial 2019?2021, augmente notre portée dans le secteur environnemental et élargit notre offre de services-conseils stratégiques, en nous positionnant plus près de nos clients en tant que partenaire stratégique. Enfin, elle nous permet d'accroître notre présence aux États-Unis, y compris dans des régions où nous désirions accroître notre présence. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux collègues au sein de la famille de WSP », a-t-il ajouté.

« Nous sommes fiers et enthousiastes de nous joindre à la famille WSP, dont les valeurs et la culture sous-jacente sont alignées sur les nôtres », a déclaré Marshall Heinberg, président exécutif de E & E. « Cette transaction contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques d'E & E et nous offre une base solide pour une croissance continue aux États-Unis et dans le reste du monde. Comme nos activités sont complémentaires, la fusion créera de nouvelles opportunités pour nos employés comme pour nos clients ».

E & E compte environ 775 employés, principalement dans des bureaux situés à travers les États-Unis, avec une présence supplémentaire en Amérique latine. Ses activités aux États-Unis représentent environ 80 % de son chiffre d'affaires net de 72,7 millions de dollars US en 2019. Parmi les réalisations d'E & E, notons l'élaboration du plan directeur pour la construction d'éoliennes au large de l'État de New York, la planification de l'adaptation aux changements climatiques pour le comté de San Mateo, en Californie, et sa participation à d'importants programmes fédéraux auprès d'organismes comme l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis et le Corps des ingénieurs de l'Armée américaine.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des services d'ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, énergie, ressources naturelles et industrie. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 50 000 gens de talent travaillant dans le monde entier, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans les rapports de gestion pour l'exercice terminés le 31 décembre 2018, publiés sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

RENSEIGNEMENTS :

Isabelle Adjahi

Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications

Groupe WSP Global Inc.

Tél. : (438) 843-7548

isabelle.adjahi@wsp.com

Communiqué envoyé le 31 décembre 2019 à 13:45 et diffusé par :