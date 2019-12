Swissport réagit à la grève des employés à YUL et YMX et rassure les voyageurs





MONTRÉAL, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui à 11h, le syndicat représentant les employés de Swissport Fuel (IAM Lodge 140) aux aéroports YUL (Montréal) et YMX (Mirabel) ont déclenché une grève. Malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à conclure une entente.

Suite au rejet de l'entente de principe ce vendredi, Swissport Canada a déposé une requête auprès du Conseil canadien des relations industrielles pour défaut de négocier de bonne foi. L'employeur et le comité exécutif du syndicat avaient conclu une entente de principe le samedi 21 décembre. Ladite entente rencontrait presque toutes les demandes présentées par le syndicat et ce dernier l'avait dument entérinée et s'était engagé à la recommander unanimement à ses membres. La requête a été entendue lundi le 30 décembre dernier et les deux parties sont toujours dans l'attente d'une décision.

Nous tenons à rassurer les voyageurs et nos clients que nous avons les ressources compétentes et formées en place pour continuer les services de ravitaillement dans le respect de la réglementation fédérale. Nous travaillons étroitement avec les autorités aéroportuaires pour minimiser les dérangements aux passagers. Jusqu'à maintenant, les activités suivent leur cours et nous surveillons la situation de près pour s'assurer de la continuité des services.

Toute personne travaillant pour ou au nom de Swissport Canada reçoit une formation rigoureuse et spécifique pour les tâches qui lui sont confiées. Notre équipe de direction participe activement au processus de formation car nous avons un devoir envers nos employés et nos partenaires de garantir un environnement sécuritaire tant à YUL qu'à YMX.

Nous croyons en l'importance de traiter tous nos employés, nouvellement employés ou de longue date, équitablement et respectueusement. Notre proposition comprenait des augmentations salariales pour les employés, augmentations qui rencontraient la quasi-totalité des demandes du syndicat.

