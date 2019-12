Avis aux médias - Victor Dodig, de la Banque CIBC, prendra la parole à la Conférence des chefs de direction de banques canadiennes 2020 organisée par RBC





TORONTO, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) prendra la parole à la Conférence des chefs de direction de banques canadiennes 2020 organisée par RBC Marchés des Capitaux le mardi 7 janvier 2020 à Toronto. M. Dodig devrait s'adresser aux participants à 10 h 05 HE.

Les parties intéressées pourront accéder en direct à la webdiffusion audio sur le site https://www.cibc.com/fr/about-cibc/investor-relations/events-and-presentations.html. Une version archivée de la webdiffusion audio pourra être consultée au même endroit.

