EV Growth clôture un fonds de 250 millions de dollars US

EV Growth, une société de capital-risque basée à Singapour, a atteint la limite de son premier fonds à 250 millions de dollars US, dépassant ainsi l'objectif initial de 150 millions de dollars US de la société. Cette étape importante est le résultat de l'admission de nouveaux commanditaires qui incluent plusieurs sociétés familiales basées en Asie et deux des plus grands fonds souverains d'Asie.

Lancée en mars 2018, EV Growth est une coentreprise entre East Ventures, SMDV et Yahoo ! Japan Capital qui se concentre sur la fourniture de capital de croissance aux start-ups en Indonésie et dans le reste de l'Asie du Sud-est, avec une approche agnostique du secteur. La société est dirigée par trois partenaires : Willson Cuaca de East Ventures, Roderick Purwana de SMDV et Shinichiro Hori de Yahoo ! Japan Capital.

EV Growth a investi dans différents secteurs en Asie du Sud-Est. Ci-dessous figurent certains de ses investissements récents :

Le leader indonésien en technologie de l'éducation Ruangguru Série C de 150 millions de dollars US

Série C de 150 millions de dollars US La pointe de la technologie de la beauté indonésienne Sociolla Série D de 40 millions de dollars US

Série D de 40 millions de dollars US La start-up régionale de cashback Shopback Ronde de 45 millions de dollars US

Ronde de 45 millions de dollars US Le prestataire logistique de la chaîne d'approvisionnement en Indonésie Warung Pintar Série B de 27,5 millions de dollars US

Série B de 27,5 millions de dollars US La plateforme de transport routier et d'entreposage en Indonésie Waresix Série A de 14,5 millions de dollars US

D'autres rondes de suivi importantes ont eu lieu, notamment la dernière ronde de deux licornes indonésiennes Tokopedia et Traveloka, le prêt aux PME indonésiennes Koinworks, la chaîne de café haut de gamme en ligne et hors ligne Fore Coffee, et la société de médias leader en Indonésie IDN Media.

Actuellement, EV Growth a déployé plus de 50 % de ses fonds totaux dans le cadre de 20 transactions. 80 % des sociétés en portefeuille d'EV Growth sont indonésiennes, où le TRI du fonds s'élève à 36 %.

Willson Cuaca, associé directeur de EV Growth et co-fondateur d'East Ventures, a déclaré : " Le point d'inflexion en Asie du Sud-Est a lieu maintenant et nous avons la chance d'être ici tôt. L'expérience opérationnelle de notre société, la vitesse d'exécution des transactions, la connaissance locale et les réseaux régionaux nous ont permis de conclure certaines des meilleures transactions de la région. Nous avons l'intention de déployer 325 millions de dollars US pour des startups d'Asie du Sud-Est combinant la taille de fonds actifs, tant pour le démarrage que pour la phase de croissance. "

En disposant de deux fonds, East Ventures soutient l'écosystème de la start-up et a été cohérent, à long terme et favorable aux fondateurs. Par exemple, East Ventures soutient depuis longtemps Ruangguru, où Willson Cuaca a été membre du conseil d'administration depuis le début et a participé à la phase de démarrage de l'entreprise en 2014. East Ventures a participé à la phase de suivi et a apporté un soutien supplémentaire par le biais du fonds EV Growth en investissant dans sa récente phase de série C de 150 millions de dollars US.

" Nous sommes fiers d'avoir East Ventures comme partenaire. Willson Cuaca de EV Growth a cru en nous dès le début et nous a accordé notre premier financement de démarrage en 2014. Nous sommes reconnaissants envers EV Growth de nous avoir soutenus et d'avoir participé à notre dernière ronde de financement de 150 millions de dollars US. Nous continuons à faire preuve d'un engagement solide envers East Ventures et nous sommes impatients de travailler avec eux pour atteindre des sommets encore plus élevés, " a ajouté Adamas Belva Syah Devara, PDG et cofondateur de Ruangguru.

À propos de EV Growth

EV Growth est une coentreprise entre East Ventures, SMDV et Yahoo ! Japan Capital qui a pour but de fournir du capital de croissance à des entreprises en démarrage en Indonésie et dans le reste de l'Asie du Sud-Est, en se concentrant sur des secteurs agnostiques. EV Growth dispose de l'un des plus grands réseaux d'entreprises et de partenaires de la région et a investi dans plus de 20 entreprises en portefeuille depuis sa première clôture en avril 2018.

EV Growth vise à combler l'écart dans le financement de la croissance du capital-risque dans le but ultime de créer un portefeuille très diversifié de leaders technologiques en phase initiale de croissance en Asie du Sud-Est. En s'appuyant sur la connaissance approfondie des affaires de Sinar Mas et sur la réputation d'East Ventures en tant que l'un des principaux fonds de capital-risque avec les plus grands portefeuilles d'amorçage et de série A dans la région, ainsi que sur la longue expérience de Yahoo ! Japan Capital dans le secteur de l'Internet, EV Growth dispose d'un accès et d'un savoir-faire inégalés en ce qui concerne les tendances et les opportunités à venir dans le secteur.

À propos d'East Ventures

Fondée en 2009, East Ventures est une société de capital-risque en phase de démarrage, agnostique sur le plan sectoriel. La société a soutenu plus de 170 entreprises dans la région de l'Asie du Sud-Est, présentes en Indonésie, à Singapour, au Japon, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.

Convaincu depuis longtemps de l'importance de l'écosystème des start-ups en Indonésie, East Ventures est le premier investisseur des sociétés licornes indonésiennes, à savoir Tokopedia et Traveloka. Parmi les autres sociétés notables du portefeuille figurent Mercari, Warung Pintar, Fore Coffee, Disdus (acquise par Groupon), Kudo (acquise par Grab), Loket (acquise par Gojek), Tech in Asia, Omise, IDN Media, Ruangguru, MokaPOS, ShopBack et CoHive.

En 2018, pour soutenir et capitaliser davantage sur le développement de son écosystème, East Ventures a mis en place un fonds d'étape de croissance nommé EV Growth. L'année suivante, East Ventures a été désigné par Preqin comme le fonds de capital-risque le plus régulier et le plus performant au niveau mondial et comme l'investisseur le plus actif en Asie du Sud-Est et en Indonésie.

