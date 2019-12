Gestion de placements Manuvie annonce les distributions réinvesties définitives de 2019 pour les fonds négociés en bourse Manuvie





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 31 déc. 2019 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties définitives de 2019 pour les fonds négociés en bourse (FNB) de Manuvie. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés au sein des FNB.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 31 décembre 2019 recevront les distributions de 2019 qui seront réinvesties. Les distributions ne seront pas versées en espèces. Elles seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles de leur FNB respectif qui seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, les parts en circulation des FNB et la valeur liquidative des FNB ne changeront pas en raison des distributions. Les porteurs détenant leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer. En outre, le coût de base rajusté de leur placement augmentera.

Service de dépôt et de compensation CDS inc. déclarera les montants imposables réels et leurs caractéristiques fiscales aux courtiers au début de 2020.

Veuillez noter que les distributions en espèces sont déclarées séparément, et peuvent être versées par certains FNB dont les distributions annuelles sont réinvesties.

Les détails des distributions réinvesties sont présentés ci-dessous.

FNB Symbole Montant de distribution (par part) FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie MCLC 0,017023 $ FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - non couvert MULC.B 0,066204 $ FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - couvert MULC 0,415410 $ FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - non couvert MUMC.B - FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - couvert MUMC - FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - non couvert MINT.B - FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - couvert MINT - FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie MCSM 0,718046 $ FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - non couvert MUSC.B - FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - couvert MUSC - FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie MEME.B -

Les FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus, qui contiennent des renseignements sur les objectifs de placement, les risques, les frais et les charges ainsi que d'autres renseignements importants. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi que dans le domaine des régimes de retraite, à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. Notre approche personnalisée de la retraite, fondée sur les données, vise à procurer un bien-être financier par l'intermédiaire de nos régimes de retraite de toutes tailles, afin de permettre aux participants de prendre leur retraite dans la dignité.

La Société, dont le siège social est à Toronto, exerce ses activités sous la marque Gestion de placements Manuvie dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, où elle exerce ses activités destinées aux particuliers sous la marque John Hancock Investment Management et ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque John Hancock, et de l'Asie et du Canada, où elle exerce ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque Manuvie. L'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens (645 milliards de dollars américains) au 30 septembre 20191. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse manulifeinvestmentmgt.com .

________________________________________________

1 Données financières de SFM. Au 30 septembre 2019, l'actif géré et administré par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens, dont un actif géré de 195 milliards de dollars canadiens pour le compte d'autres segments et un actif administré de 140 milliards de dollars canadiens.

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 31 décembre 2019 à 07:30 et diffusé par :