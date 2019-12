Velodyne Lidar fait progresser la sécurité des conducteurs avec de nouveaux produits au salon CES 2020





Velodyne Lidar, Inc. présentera et exposera ses nouvelles technologies de capteurs lidar révolutionnaires lors du salon CES 2020, dans le hall nord du Centre des congrès de Las Vegas, sur le stand n° 7520. Velodyne fera la démonstration de sa technologie lidar offrant des systèmes avancés d'assistance à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de haut niveau, pour une navigation sécurisée et une prévention des collisions, le tout dans un format compact.

Velodyne tiendra une conférence de presse sur son stand pour annoncer un capteur lidar révolutionnaire qui va constituer une nouvelle référence au sein de l'industrie, en termes de taille, de polyvalence et de prix, ainsi que de nouveaux logiciels ADAS, ses récents partenariats et l'actualité de relations clients, autant de thèmes passionnants à découvrir le mardi 7 janvier à 11 h, PST (heure du Pacifique).

Velodyne montrera comment ses capteurs lidar et le logiciel Vellatm peuvent être appliqués pour créer des solutions ADAS puissantes avec une sécurité améliorée, intégrant l'évitement des piétons et des cyclistes, l'assistance au maintien de la trajectoire, le freinage automatique et plus encore. L'utilisation de lidar, ajoutée à quelques caméras peu coûteuses pour la redondance, offre une approche révolutionnaire de la sécurité, permettant aux véhicules de détecter et d'éviter des objets dans diverses conditions environnementales et environnements routiers. Pour parvenir à un déploiement sûr de la technologie autonome, la plupart des leaders conviennent que les systèmes redondants joignant lidars et caméras sont indispensables.

« Les constructeurs automobiles peuvent considérablement améliorer l'efficacité et l'efficience des fonctions d'assistance au conducteur et de sécurité en utilisant le matériel et les logiciels de Velodyne dans leurs solutions ADAS », a déclaré Anand Gopalan, directeur de la technologie, chez Velodyne Lidar. « Les participants au salon CES pourront découvrir comment les capteurs de Velodyne peuvent être intégrés de manière transparente aux véhicules grand public, et comment, grâce à nos solutions, une plus grande sécurité peut être obtenue sur la route. Ils verront également de quelles façons Velodyne continue de relever la barre avec des technologies innovantes pour une sécurité des conducteurs basée sur le lidar. »

Velodyne présentera également au CES son système de notation proposé, Five Diamonds, dont l'objectif est de clarifier et de normaliser la terminologie des fonctionnalités ADAS. Le système vise à encourager la transparence sur le marché et à promouvoir l'effet positif maximal des technologies ADAS. En collaboration avec SAE International, Velodyne travaille actuellement avec des organisations spécialisées dans la sécurité automobile, pour favoriser un dialogue avec l'industrie afin d'affiner et de faire progresser le système dans le but d'améliorer la sécurité des conducteurs et des piétons.

Les technologies de capteur haute performance, de Velodyne, en exposition

Les démonstrations de produit, de Velodyne lors du CES incluront :

Velodyne Alpha Primetm : un capteur lidar nouvelle génération utilisant la technologie de vision panoramique brevetée de Velodyne, pour offrir au secteur de la mobilité autonome les spécifications de performance combinées les plus élevées, dans un seul et même capteur. L'Alpha Prime représente une solution inégalée en termes de perception, de champ de vision et de portée pour divers marchés de la conduite autonome, notamment le transport, le camionnage et la robotique.

Velodyne Velarraytm : une solution de capteur puissante pour améliorer considérablement la sécurité automatisée. Le facteur de forme compact et intégrable permet au capteur d'être élégamment intégré dans les véhicules. Le Velarray permet aux constructeurs automobiles de créer des fonctionnalités ADAS supérieures, couvrant des cas limites en regard des approches actuelles, notamment les routes sinueuses, les nids de poule, les intersections, les rampes d'accès et de sortie, les zones résidentielles et les routes aux marquages de voie peu visibles.

Velodyne VelaDometm : produit spécialement conçu pour la détection rapprochée à haute résolution, dont le facteur de forme compact est idéal pour diverses options de montage et de style.Avec un champ de vision 180° x 180°, leader du secteur, et la capacité de détecter des objets distants de seulement 0,1 m, la détection en champ proche et l'image haute densité de ce capteur révolutionnaire répondent aux besoins de toute une gamme d'applications automobiles, y compris la surveillance des angles morts.

Velodyne Vella : logiciel d'aide à la conduite, avancé qui s'appuie sur le capteur Velarray à vue directionnelle. Très supérieure aux approches ADAS existantes utilisant caméra et radar uniquement, cette solution est en train de révolutionner les capacités actuellement disponibles sur le marché, telles que l'assistance au maintien de la trajectoire, le freinage automatique d'urgence, et la régulation adaptative de la vitesse.

Velodyne Puck 32MRtm : capteur lidar qui produit un nuage de points avec un minimum de bruit, et qui est capable de détecter des objets à faible réflectivité à une distance de 120 mètres. En combinant la perception 3D haute résolution avec un large champ de vision vertical, le Puck 32MR détecte avec précision les passages pour piétons, les bordures et les obstacles dans les allées des entrepôts pour une navigation sûre et efficace dans les environnements routiers, commerciaux et industriels.

Solutions autonomes de pointe pour les clients et partenaires

Velodyne effectuera des présentations de ses produits et de son réseau de clients et partenaires utilisant la technologie lidar dans toute une gamme de solutions innovantes au sein de l'automobile, la cartographie, la mobilité à la demande, la robotique, la sécurité, les véhicules aériens sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV) et plus encore. Parmi les sociétés faisant partie de son réseau figurent AGC, AutonomouStuff, DeepMap, Emesent, GeoSLAM, Idriverplus, Infinite Computer Solutions, Knightscope, NVIDIA, Paracosm et Tacticaware.

AGC. AGC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de verre plat, de verre automobile et d'affichage, de produits chimiques, et d'autres matériaux et composants de haute technologie. Combiné au capteur Velarray de Velodyne, le verre infrarouge transparent de catégorie automobile, AGC Wideyetm, fournit un ADAS et une solution autonome, offrant à la fois conception fluide et perception plus sûre.

AutonomouStuff. AutonomouStuff offre aux organisations les plus avancées de l'industrie les meilleurs produits, logiciels et services d'ingénierie pour activer, accélérer et déployer la robotique et l'autonomie. Les clients apprécient la commodité de trouver auprès de cette entreprise qui constitue une source compétente, ce qui se fait de mieux en matière de solutions logicielles d'automatisation modulaire, de services d'ingénierie, de perception, d'informatique, de GNSS+INS et de composants d'interface.

DeepMap. DeepMap accélère l'autonomie sécurisée en proposant les meilleures solutions de cartographie et de localisation autonomes au monde. DeepMap fournit la technologie nécessaire aux véhicules autonomes pour leur permettre de naviguer dans un environnement complexe et imprévisible. La société est axée autour de trois éléments majeurs : une cartographie haute définition précise, une localisation ultra-précise en temps réel, et une infrastructure de service pour prendre en charge une mise à l'échelle mondiale massive.

Emesent. Emesent développe des solutions d'autonomie et de cartographie innovantes pour les infrastructures et les industries minières. Leur principale solution de cartographie lidar, Hovermap, permet aux drones de cartographier et de voler de manière autonome dans des environnements difficiles où les GPS n'ont pas accès, par exemple les mines souterraines, offrant une efficacité, une sécurité et des informations opérationnelles, révolutionnaires à leurs clients.

GeoSLAM. GeoSLAM est un leader mondial du marché des solutions technologiques géospatiales 3D. Sa technologie « passe-partout » unique est adaptable à tous les environnements, en particulier les espaces intérieurs, souterrains ou difficiles d'accès, offrant une cartographie 3D précise sans avoir besoin de recourir aux GPS.

Idriverplus. Idriverplus est l'une des premières entreprises en Chine à lancer la commercialisation de la technologie sans conducteur et à réaliser une production de masse. Elle utilise les capteurs lidar de Velodyne dans toute une gamme de véhicules commerciaux autonomes, notamment des nettoyeurs de voirie, des voitures particulières et des véhicules logistiques.

Infinite Computer Solutions. Infinite est une entreprise technologique de premier plan, fournissant des solutions de transformation numérique qui peuvent être déployées rapidement selon les besoins des clients, un concept qu'elle a baptisé Platformizationtm. Platformization représente une nouvelle culture de l'innovation, qui crée une suite complète de solutions technologiques pour les entreprises de divers secteurs, notamment les soins de santé, le secteur des services bancaires, des services financiers et de l'assurance, les médias et l'édition, les télécommunications et la technologie, et le secteur gouvernemental.

Knightscope. Knightscope est une société de technologie de sécurité avancée, basée dans la Silicon Valley. La société, qui construit des robots de sécurité entièrement autonomes qui dissuadent, détectent et signalent, compte actuellement des clients dans 15 états, couvrant quatre fuseaux horaires et fonctionnant 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. L'ambition à long terme de Knightscope est de faire des États-Unis le pays le plus sûr au monde.

NVIDIA. S'appuyant sur plus d'une décennie d'expertise en IA, les plateformes matérielles et logicielles NVIDIA DRIVEtm, à l'avant-garde du secteur, offrent des performances de pointe à l'intérieur du centre de données et du véhicule pour aider les constructeurs d'automobiles et de camions, les fournisseurs de niveau 1 et les startups à faire de la conduite autonome une réalité.

Paracosm. Division d'Occipital, Inc., Paracosm développe une technologie de balayage lidar mobile et des outils de visualisation pour la documentation des espaces intérieurs et extérieurs. Fondée en 2013 à Gainesville, en Floride, Paracosm est devenue une partie d'Occipital en 2017.

Tacticaware. Accur8vision de Tacticaware est un système de sécurité périmétrique étendu. Contrairement aux systèmes conventionnels qui ne couvrent généralement que les périmètres, A8V protège toute la zone d'un espace surveillé. Si un intrus pénètre dans la zone surveillée, le système reçoit une alerte. L'opérateur obtiendra des informations sur l'emplacement exact, la taille et la vitesse de l'intrus. Même la trajectoire des mouvements d'un intrus sera connue.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web de Velodyne consacrée au salon CES 2020 : https://velodynelidar.com/ces-2020/. Pour télécharger des communiqués de presse, des photos et des vidéos de Velodyne, rendez-vous sur https://velodynelidar.com/newsroom/. Les médias peuvent organiser une entrevue avec un cadre dirigeant ou une démonstration de produit en contactant Robin Carr chez Landis Communications Inc. (415-971-3991 ; velodyne@landispr.com).

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, alors qu'il travaillait pour Velodyne Acoustics, le fondateur et PDG de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

