L'année 2019 a été remarquable pour Mary Kay Inc. qui a remporté plus de 20 prix prestigieux dans des catégories se rapportant aux affaires, à la citoyenneté d'entreprise et au leadership





En 2019, Mary Kay Inc. a poursuivi son engagement de plusieurs décennies à embellir la vie des femmes du monde entier, à fabriquer des produits irrésistibles et à bâtir des communautés plus saines et plus durables. En reconnaissance des réalisations de Mary Kay tout au long de l'année, la marque a remporté plus de 20 récompenses particulièrement convoitées et décernées par des organisations réputées, dans des catégories se rapportant aux affaires, à la citoyenneté d'entreprise et au leadership.

Les récompenses, qui vont du « Meilleur employeur de taille moyenne, de l'année 2019 » décerné par Forbes, au prix « Best in Show » (Première place) du Festival de film du Boston College Center for Corporate Citizenship, mettent en exergue les valeurs commerciales inébranlables de Mary Kay et l'attachement de l'entreprise aux principes définis par l'illustre fondatrice de la marque, Mary Kay Ash.

Prix remportés en 2019 :

Excellence en affaires

Meilleur employeur en termes de diversité, de l'année 2019 ? Forbes

Meilleur employeur de taille moyenne, de l'année 2019 ? Forbes

Classement Or dans la catégorie Éducation - Prix OMNI, printemps 2019

Classement dans le Top 50 des sociétés spécialisées dans les produits ménagers et de soins personnels, basées aux États-Unis ? HAPPI Magazine

Prix « DSA Empowerment Award » 2019 ? Direct Selling Association

Nommée parmi les employeurs les plus réputés à l'échelle mondiale, dans l'Étude 2019 des 100 meilleurs lieux de travail, réalisée par le Reputation Institute

Prix de la conformité, 2019 ? EXPANSION

Meilleure marque, 2019 ? VIP Magazine

Prix de l'entrepreneuriat féminin ? Woman Who Matters Forum

Meilleur magazine pour les clients, Mary Kay Russie Applause ® ? Media Leader

? Media Leader Meilleur média client : Médias Web, application MirrorMetm de Mary Kay Russie ? Corporate Media Awards

Excellence en citoyenneté d'entreprise

Vidéo préférée des fans : Mary Kay's Commitment to Ending Domestic Violence (Engagement de Mary Kay à mettre fin à la violence domestique) ? Festival international du film sur la citoyenneté d'entreprise, du Boston College Center for Corporate Citizenship

Première place ? Catégorie Petites entreprises, vidéo : Mary Kay's Commitment to Ending Domestic Violence (Engagement de Mary Kay à mettre fin à la violence domestique) ? Festival international du film sur la citoyenneté d'entreprise, du Boston College Center for Corporate Citizenship

Certification Argent du Leadership en conception énergétique et environnementale (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) 2019 ? Centre de fabrication et de R&D Richard R. Rogers de Mary Kay

Prix de la meilleure marque RSE et de la meilleure stratégie RSE, Mary Kay Chine ? CSR China Education Awards

Excellence en leadership

Liste des 10 PDG les plus réputés au monde, David Hall, PDG de Mary Kay, Étude RepTrak 2019 ? Reputation Institute

Liste 2019 des femmes les plus puissantes dans l'Amérique des entreprises, Sheryl Adkins-Green, directrice du marketing ? BLACK ENTERPRISE Magazine

Liste 2019 des femmes les plus puissantes dans l'Amérique des entreprises, Julia Simon, directrice juridique et secrétaire générale ? BLACK ENTERPRISE Magazine

Liste des 500 femmes les plus influentes d'Espagne, Gema Aznar, directrice générale de Mary Kay Espagne ? Yo Dona Magazine

Liste des dirigeantes commerciales les plus puissantes, Claudia Maria Cardona, directrice du marketing, Mary Kay Colombie ? ALO Magazine

Manager de l'année, Alla Sokolova, directrice générale de Mary Kay Russie ? Russian Business Guide

Top 250 des meilleurs managers, Alla Sokolova, directrice générale de Mary Kay Russie ? The Association Managers of Russia and Kommersant Publishing House

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs à l'esprit : développer des opportunités enrichissantes aux femmes, proposer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s'engage à valoriser les femmes et leurs familles en s'associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 décembre 2019 à 19:30 et diffusé par :