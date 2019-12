La mission du SDRPY à Aden fait avancer le processus de développement de l'accord de Riyad





ADEN, Yémen, 30 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Une délégation du Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) est arrivée aujourd'hui à Aden, capitale provisoire du Yémen, où elle va mener une mission de six jours visant à établir des priorités pour les projets de développement et de reconstruction dont doivent bénéficier la province et les régions environnantes, en vertu de l'accord de Riyad.

L'ingénieur Hasan M. Alattas, responsable de la délégation et directeur des projets et des études, a confirmé dans un communiqué de presse à son arrivée à l'aéroport international d'Aden que la délégation du SDRPY est chargée d'identifier les besoins urgents en matière de développement à Aden et dans les régions environnantes.

Il a ajouté que cette visite allait inclure les secteurs publics tels que l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité et tous les services dont Aden a urgemment besoin. Il a aussi souligné que la délégation du programme évaluait les besoins techniques et d'ingénierie de l'aéroport d'Aden et de l'hôpital général d'Aden, qui reçoivent l'appui du Royaume à travers le Fonds saoudien pour le développement, sous la supervision par le SDRPY de la construction et de la préparation, et qui ouvriront dans les prochains jours.

Pendant six jours, la délégation du SDRPY va rencontrer plusieurs représentants du gouvernement et des agences de services, des organisations communautaires civiles et de développement, ainsi que du secteur privé de la province. Elle va aussi organiser des visites sur le terrain et des ateliers avec la partie yéménite, pour poursuivre une série d'ateliers qui se sont tenus au siège du SDRPY après l'annonce de l'accord de Riyad, en présence du Premier ministre yéménite, monsieur Maïn Abdelmalek Saïd. La délégation s'évertuera de conclure le processus de suivi des besoins urgents dans de nombreux secteurs clés, tant à Aden que dans d'autres provinces yéménites.

Le Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen vise, par le biais de la mise en oeuvre de projets, à aider le gouvernement yéménite à mener un développement complet et durable, qui englobe la prestation de services essentiels, l'amélioration des infrastructures, la création d'offres d'emplois directs et indirects et l'amélioration du niveau de vie quotidienne de la population yéménite.

Cela s'inscrit dans l'accord de Riyad. Plusieurs réunions et discussions entre le personnel du SDRPY et les responsables de la province d'Aden se sont tenues au cours des dernières semaines dans le cadre de cet accord. Les missions comprenant une mission technique du SDRPY à Aden visant à évaluer, étudier, rénover et améliorer l'aéroport international d'Aden et à définir les besoins techniques et de construction nécessaires pour cet aéroport.

La récente visite de l'équipe à l'aéroport d'Aden s'est déclinée en évaluation des bâtiments, des installations et de la piste de l'aéroport, en évaluation de l'état du balisage lumineux et des équipements de la piste, et en inspection des appareils de navigation actuels et des halls de départ et d'arrivée.

Les visites réciproques entre le SDRPY et les responsables provinciaux comportaient également une réunion du superviseur du SDRPY, monsieur l'ambassadeur Mohammed bin Saeed Al Jabir, du recteur de l'université d'Aden, monsieur Alkhadhar Nasser et du directeur de l'unité des projets universitaires, monsieur Abu Bakr Barahim, au siège du programme à Riyad, où ils ont pu parler des besoins de développement de l'université d'Aden.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060116/Saudi_Development_and_Reconstruction_Program.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1060117/Saudi_Development_and_Reconstruction_Program.jpg

