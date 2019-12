VeChain est cofondatrice de la Belt and Road Initiative Blockchain Alliance (BRIBA)





SHANGHAI, 30 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 3e Forum sur l'initiative « la ceinture et la route » (BRI selon l'anglais) de l'université de Tsinghua, s'est tenu avec succès à Shanghai, les 19 et 20 décembre, sous la houlette du gouvernement populaire de Shanghai, de l'université de Tsinghua et de l'Association chinoise des travailleurs sociaux.

Lors du Forum, VeChain a, aux côtés de DNV GL, de The Belt and Road Initiative Research Institute of Tsinghua University (Institut de recherche de l'initiative « La ceinture et la route » de l'université de Tsinghua), de l'Industry Internet Research Institute (sous l'égide du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la République populaire de Chine), de Tus Data Asset et de China Silk Road Group Limited, créé The Belt and Road Initiative Blockchain Alliance (ci après dénommée « BRIBA ») - Alliance pour la blockchain de l'initiative « la ceinture et la route », dans l'optique d'encourager le développement de la BRI en tirant parti de la technologie blockchain (source d'information de people.cn, un média d'État chinois).

La BRI est une stratégie de développement mondial adoptée par le gouvernement chinois, à laquelle participent 136 pays et plus de 30 organisations internationales en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs. Selon le conseil d'État chinois, à la fin du mois d'août 2019, le gouvernement chinois avait signé 195 documents de coopération liée à « la ceinture et la route », englobant des entreprises à l'échelle mondiale.

Les membres de la BRIBA sont tous des pionniers dans leur domaine. L'Institut de recherche de l'initiative « La ceinture et la route » de l'université de Tsinghua se distingue comme un groupe de réflexion d'élite, bénéficiant du soutien de la prestigieuse université de Tsinghua (classée au 1er rang en Chine et au 16e rang mondial dans le classement QS University Rankings 2020 et où ont étudié de nombreux hauts dirigeants et fonctionnaires du gouvernement, notamment le président Xi Jinping). Pour sa part, China Silk Road Group Limited est un groupe d'entreprises couvrant la finance, la géo-information par satellite, l'énergie, entre autres secteurs, qui entretient des contacts étroits avec les gouvernements et les organisations de l'industrie des services à l'échelle nationale et internationale. DNV GL est le premier fournisseur de services de gestion des risques et d'assurance de la qualité, qui est le fer de lance mondial de la certification des systèmes de management des entreprises dans tous les types d'industries. Tus Data Asset, entreprise publique de technologie blockchain, est forte de son expertise dans les services de partage de données pour les services gouvernementaux, les soins de santé, les finances et l'éducation.

L'Alliance est formée pour rassembler toutes les ressources des membres existants et des nouveaux membres, afin de favoriser l'expansion des infrastructures, des entreprises et des projets liés à la BRI, par le biais de la technologie blockchain.

L'empreinte de VeChain s'est étendue à sept pays, à savoir la Chine, l'Italie, la France, Singapour, les États-Unis, le Luxembourg et Tokyo et a su réunir des talents de différents pays. La diversité internationale et l'expérience de la localisation ont été au coeur de la compétitivité de VeChain, ce qui sera un grand atout pour la BRI.

Au cours des quatre dernières années, VeChain n'a eu de cesse de promouvoir le développement de la technologie blockchain, depuis le consensus technique jusqu'au consensus commercial. Elle s'est ainsi forgé des expériences d'adoption de la blockchain dans des cas d'utilisation concrets dans le monde entier. Mon Storytm, la solution d'assurance numérique qui s'appuie sur la blockchain VeChainThor et qui a été lancée par DNV GL, a permis de tracer des vins italiens prestigieux comme Ricci Curbastro, Ruffino et Torrevento. Cela témoigne de la confiance et de la réponse favorable que suscite le déploiement de la blockchain en Italie, pays qui a signé un accord pour rejoindre la BRI cette année.

Eu égard à tous les avantages susmentionnés, VeChain jouera un rôle important au sein de la BRIBA pour fournir une infrastructure de technologie blockchain, une grande expérience du secteur de la localisation, ainsi que des services de conseil technique, afin d'obtenir des implications et un succès plus larges, en particulier à l'étranger. Pour étayer les partenariats multipartites entre les membres de la BRI, la technologie blockchain apportera la transparence et la suffisance nécessaires pour parvenir à une collaboration gagnant-gagnant.

Actuellement, VeChain positionne l'initiative « La ceinture et la route » comme son orientation et sa direction à suivre pour mener une stratégie mondiale à long terme, visant à mettre les initiatives en action et à faire bénéficier tous les acteurs concernés d'une technologie blockchain fiable.

