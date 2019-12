La Fondation Tony Elumelu annonce une liste finale de 2 100 entrepreneurs africains dans le cadre du programme d'entrepreneuriat inaugural TEF-PNUD





Signature du programme d'entrepreneuriat TEF-PNUD au Niger ;Tony Elumelu, fondateur de la Fondation Tony Elumelu, et Ahunna Eziakonwa, responsable régionale du PNUD pour l'Afrique

LAGOS, Nigeria, 30 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Fondation Tony Elumelu (TEF), l'organisation philanthropique axée sur le secteur privé et sur l'autonomisation des entrepreneurs africains, a annoncé une liste finale des 2 100 entrepreneurs bénéficiant du programme d'entrepreneuriat inaugural TEF-PNUD. Le programme cible les propriétaires de petites entreprises des communautés rurales des 7 pays du Sahel en Afrique : le Nigeria, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali et le Cameroun.

Les bénéficiaires ont participé à une formation professionnelle intensive administrée en ligne et dans certaines communautés de chaque pays au cours du programme. Les jeunes entrepreneurs africains sélectionnés rejoindront le réseau d'anciens élèves du programme d'entrepreneuriat phare de la Fondation Tony Elumelu et recevront chacun un financement initial compris entre 1 500 et 5 000 dollars US, selon la taille de leur initiative commerciale.

Le programme d'entrepreneuriat TEF-PNUD est un partenariat entre la Fondation Tony Elumelu (TEF) et le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) visant à donner les moyens d'agir à 100 000 entrepreneurs sur 10 ans dans toute l'Afrique. Cette mission, qui consiste à autonomiser économiquement les jeunes entrepreneurs africains, à créer des millions d'emplois et de revenus en Afrique et à rompre le cycle de la pauvreté sur le continent, correspond à l'objectif de la Fondation Tony Elumelu.

Le processus de sélection du programme d'entrepreneuriat TEF-PNUD, qui a commencé par un appel aux candidatures en juillet 2019, s'est terminé par un concours de présentations dans diverses communautés des sept pays, organisé par United Bank for Africa Plc, tandis que le processus de sélection était coordonné par Deloitte.

S'exprimant à propos de cette annonce, Ahunna Eziakonwa, responsable régionale du PNUD pour l'Afrique, a déclaré : « L'emploi des jeunes et l'autonomisation économique sont essentiels à la transformation socio-économique du Sahel. Le nombre même de candidats, qui est de 81 000 pour le programme d'entrepreneuriat TEF-PNUD, montre qu'il est urgent d'évoluer. La régénération du Sahel est une priorité essentielle pour le PNUD. Nous continuerons à prioriser les initiatives qui éliminent les obstacles à la réalisation du plein potentiel du Sahel, et à faire en sorte que l'espoir d'une vie productive pour les jeunes Africains devienne perceptible. »

Ifeyinwa Ugochukwu, PDG de la Fondation Tony Elumelu, a commenté : « Créer des opportunités et donner aux jeunes Africains l'espoir d'un avenir plus radieux réduira la pauvreté, l'extrémisme et l'émigration illégale en Afrique. C'est pourquoi, au sein de la Fondation Tony Elumelu, nous formons des partenariats pour nous permettre d'atteindre davantage de jeunes et d'étendre notre impact afin de convertir le destin tragique et imminent de la démographie en boom économique sur le continent. »

La Fondation Tony Elumelu commencera à accepter les candidatures pour son programme phare d'entrepreneuriat le 1er janvier 2020.

À propos de la TEF : le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu représente un engagement de 100 millions de dollars de la Fondation Tony Elumelu visant à promouvoir le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Au-delà de son engagement annuel directement financé, la fondation a commencé à s'associer avec des organisations de développement mondiales et des gouvernements pour développer son approche robuste et éprouvée, dans le but de créer la prospérité économique et de briser le cycle de la pauvreté sur le continent. Pour tout complément d'information, veuillez consulter : www.tonyelumelufoundation.org.

À propos du PNUD : le PNUD collabore avec des personnes à tous les niveaux de la société pour aider à bâtir des nations capables de résister à la crise et de stimuler et soutenir le type de croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Sur le terrain, dans quelque 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des connaissances locales pour aider à rendre les vies plus autonomes et à construire des nations résilientes. Pour tout complément d'information sur le PNUD en Afrique, veuillez consulter le site www.africa.undp.org.

