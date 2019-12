Foules records : Un demi-million de visiteurs pour Illumi - Féérie de Lumières par Cavalia





DES FOULES RECORDS SE SONT LAISSÉES EMPORTER PAR LA MAGIE DU PLUS GRAND PARCOURS MULTIMÉDIA SON ET LUMIÈRES AU MONDE!

LAVAL, QC, le 30 déc. 2019 /CNW Telbec/ - @ILLUMICAVALIA - Pour son édition inaugurale à Laval, Illumi - Féerie de Lumières par Cavalia a attiré des foules records depuis son ouverture le 8 novembre dernier. En cette neuvième et dernière semaine d'opération, Illumi accueillera d'ici dimanche le 5 janvier son 500 000e visiteur dans son parcours multimédia - le plus grand au monde - composé de millions et de millions de lumières scintillantes.

Cet achalandage phénoménal sur un site d'une superficie équivalente à 30 patinoires de hockey dépasse largement les attentes initialement estimées à 250 000 visiteurs pour la période des Fêtes. Ces 500 000 preneurs de billets, étalés sur une cinquantaine de jours d'opérations, font déjà d'illumi l'évènement avec billetterie le plus populaire et le plus achalandé au Canada.

Illumi est un évènement du Québec d'envergure et unique au monde. Plus de 40% des visiteurs proviennent de l'extérieur de la grande région de Laval (Laval, Montréal et les Laurentides). Des touristes des états du Nord des États-Unis, de Québec, Toronto, Vancouver, New York, Los Angeles, Mexico City, Londres, Paris, Bruxelles et Milan font partie de ceux qui ont fait le voyage à Laval pour s'amuser et s'émerveiller à Illumi.

Illumi est actuellement l'évènement dont les photos et les vidéos sont les plus partagés sur Facebook et Instagram. Le fameux tunnel de lumières, situé au début du parcours Illumi, a fait fureur auprès des milléniaux et plusieurs l'ont encensé comme étant l'espace féérique le plus « instagrammable » au Canada. Sur Facebook, la page officielle a attiré plus de 25 000 abonnés en quelques semaines. Des huit mondes fantastiques d'Illumi, celui des Pôles à l'Infini, là où coexistent les pingouins, les baleines et les igloos au milieu d'une forêt infinie de stalagmites, figure parmi les plus appréciés du public.

Illumi a débuté son aventure nocturne lavalloise sur des chapeaux de roues; les tempêtes de vent, les froids glaciaux et records dès le début novembre (comme si le mois de janvier était déjà à nos portes), les pluies diluviennes, la neige abondante et le verglas ont mis à l'épreuve les 24 000 structures qui composent Illumi, Il va sans dire que les éléphants de la Savane Multicolore et les pandas des Lanternes Magiques ont gouté aux intempéries de l'hiver québécois! Bien que les organisateurs aient été forcé de repousser l'ouverture officielle de quelques jours dû aux dégâts causés par les rafales de vent extrêmes, la grande première mondiale a attiré des dizaines de personnalités connues, des milliers d'invités VIP et la grande majorité des médias du Québec. Le bouche-à-oreille a fait son chemin rapidement et Illumi est devenu l'évènement incontournable de 2019.

Illumi a connu son lot de défis lors de cette première édition. Accueillir jusqu'à 17 000 visiteurs par soir n'était pas une tâche facile, mais la logistique sur le site, la signalisation et l'accès aux huit stationnements satellites se sont nettement améliorés dès les premières semaines grâce à des équipes dévouées qui ont à coeur de livrer une expérience unique au monde digne des évènements et des productions signés Cavalia. Les forfaits VIP et VIP + ont fait fureur auprès de la clientèle en affichant complet la plupart des soirs, et plus d'une quarantaine d'évènements corporatifs et de célébrations du temps des Fêtes ont été organisés sous le Grand Chapiteau Illumi.

L'équipe d'Illumi se dit choyée d'avoir l'opportunité d'apporter du bonheur et de la couleur dans la vie des visiteurs et il est primordial pour elle de faire rayonner cette magie en contribuant aux efforts de plusieurs organismes à but non-lucratif. Illumi s'est associé à la Fondation Cité de la Santé de Laval afin de les appuyer dans leur collecte de fonds annuelle et leur a remis un chèque de 137 922 $. Ce montant permettra de financer les soins et les services offerts au CISSS de Laval.

De plus, Illumi a offert plus de 5 300 billets gratuits pour des organismes de charité, dont le Centre de bénévolat & moisson Laval et Le Rendez-Vous des Aîné(e)s.

Illumi sera de retour pour sa deuxième édition à Laval dès l'automne 2020. De nombreuses surprises seront au rendez-vous, dont plusieurs nouveautés dans les mondes fantastiques qui peuplent la Féerie de Lumières.

À PROPOS DE CAVALIA et ILLUMI - Cavalia est une entreprise spécialisée dans la création, la production et la commercialisation de spectacles vivants et d'évènements à grand déploiement. Entreprise familiale fondée par Normand Latourelle, la compagnie s'est donnée pour mission de créer l'inédit. Son expertise dans le domaine de la haute technologie, du multimédia et des effets spéciaux lui permet de réaliser des spectacles innovateurs et originaux empreints de magie et d'émotions. Illumi - Féerie de Lumières est la toute nouvelle création de Cavalia. Illumi est un parcours extérieur nocturne magique, éblouissant et extraordinaire crée de milliers de structures lumineuses monumentales. Cette nouvelle tradition du temps des Fêtes met également en lumière marchands, artisans et gastronomie gourmande.

