Un sondage de la Banque CIBC démontre que pour la dixième année consécutive, le remboursement des dettes demeure la principale priorité financière des Canadiens

À l'approche de la nouvelle année, nombreux sont ceux qui ont des préoccupations à l'égard de l'économie

TORONTO, le 30 déc. 2019 /CNW/ - Un nouveau sondage réalisé par la Banque CIBC révèle que le remboursement des dettes est la principale priorité financière des Canadiens pour 2020, cette priorité figurant en tête de liste dans le sondage annuel pour la dixième année consécutive. Gardant à l'esprit le remboursement des dettes, plus des deux tiers (71 %) des répondants ont indiqué qu'ils se sont abstenus d'emprunter plus en 2019.

Le sondage a également révélé que 71 % des répondants sont préoccupés par la hausse prévue des coûts des biens ménagers en 2020. Plus de la moitié (55 %) des répondants appréhendent une récession en 2020.

« Qu'il s'agisse des articles de maison ou des imprévus, les dépenses peuvent varier pour des raisons qui sont souvent hors de notre contrôle. La meilleure façon de parer aux incertitudes est d'établir un plan financier, a affirmé Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification financière et conseils CIBC. Un expert du secteur financier peut vous aider à établir l'ordre de priorité de vos besoins et à vous préparer aux changements économiques potentiels, vous permettant ainsi de demeurer en voie de réaliser vos ambitions. »

Bien que 78 % des personnes sondées soient d'avis qu'il est préférable de rembourser les dettes plutôt que d'épargner, 33 % des répondants craignent qu'ils négligent leur coussin financier en mettant trop l'accent sur la réduction de leurs dettes. Les Canadiens savent qu'il est possible de faire mieux, 60 % d'entre eux affirmant qu'il existe probablement de meilleures façons de gérer leur argent en vue d'atteindre leurs objectifs financiers.

« Le remboursement des dettes n'a pas à être une source d'inquiétude et doit être géré. Cependant, il ne devrait pas nuire à l'épargne. Un plan financier solide comprend des stratégies de gestion de dettes, un effort d'épargne permettant l'atteinte d'objectifs financiers, ainsi qu'un portefeuille de placement équilibré et conçu de manière à réaliser des profits dans toutes les conditions de marché », a indiqué M. Golombek.

M. Golombek offre des conseils pour vous aider à mieux gérer vos finances en 2020 :

Examinez en profondeur votre revenu et vos dépenses pour avoir une idée claire de votre situation financière et pour déterminer où vous pouvez diminuer les coûts et trouver des fonds supplémentaires. Vous pourrez ainsi mieux comprendre comment rajuster les dépenses mensuelles de votre ménage, cibler vos paiements d'intérêt les plus élevés et prendre des décisions portant sur vos priorités financières.

Prenez vos dettes en main - Consultez un spécialiste en services financiers pour comprendre vos options liées au remboursement de vos dettes. Vous pourrez notamment déterminer où économiser sur les frais d'intérêt, en plus de découvrir si vous pouvez consolider des paiements et s'il existe des options vous permettant de réduire vos paiements ou de rembourser vos dettes plus rapidement.

Planifiez ce qui est prévisible et imprévisible - Considérez l'épargne pour les urgences imprévues comme une dépense, et envisagez d'établir des prélèvements automatiques pour épargner directement à partir de votre compte.

Principales conclusions du sondage :

Rembourser les dettes ( 21 % ) est la principale priorité financière des Canadiens pour 2020. Suivent payer les factures et joindre les deux bouts ( 18 % ), faire croître ses placements ou son patrimoine ( 13 % ) et épargner pour les vacances ( 8 % ) et pour la retraite ( 8 % )

Les principales préoccupations des Canadiens pour 2020 sont la hausse du coût des produits ou de l'inflation ( 71 % , une hausse de 7 % par rapport à l'an dernier), la faiblesse du dollar canadien ( 30 % ), la faiblesse des salaires ou le manque de croissance ( 29 % ) ainsi que l'endettement des ménages ( 26 % )

Comparativement à l'année dernière, moins de répondants sont optimistes par rapport à leur situation financière pour 2020 ( 32 % en 2019 par rapport à 41 % en 2018)

en 2019 par rapport à en 2018) Les Canadiens qui ont emprunté plus au cours des 12 derniers mois (28 %) ont invoqué principalement comme raison le paiement des dépenses courantes (36 %), l'achat d'un nouveau véhicule (22 %) et le fait d'avoir dû composer avec une urgence financière imprévue (15 %)

