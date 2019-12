Signature de contrat entre L'Administration Douanière Jordanienne et Webb Fontaine





- Exécution du projet de renforcement et de modernisation du système douanier par Webb Fontaine

Dubaï, Émirats Arabes Unis, 30 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Webb Fontaine est reconnu dans le monde comme l'un des principaux fournisseurs de solutions pour la facilitation du commerce, optimisées par l'Intelligence Artificielle. L'entreprise a été désignée par l'Administration Douanière Jordanienne pour la mise en oeuvre de son programme de renforcement électronique des procédures douanières.

Ce projet historique impliquera le déploiement par Webb Fontaine d'une panoplie de nouvelles technologies, notamment sa solution WEBB Executive Vision (WEV) et Trade Portal afin d'améliorer le traitement et les fonctionnalités actuelles du système douanier, et de réduire les coûts et les délais de dédouanement. Une telle initiative vise à renforcer le degré d'assurance et de prévisibilité de la communauté commerciale jordanienne.

Au cours de son intervention, Didier Reymond, PDG de Webb Fontaine a affirmé: « le partenariat entre Webb Fontaine et l'Administration Douanière Jordanienne constitue une étape majeure dans les relations entre les deux parties. Webb Fontaine entend développer des solutions adaptées à l'amélioration des services gouvernementaux et à la rationalisation des méthodes de travail. Nous avons hâte de partager notre savoir-faire avec l'Administration Douanière Jordanienne afin de lui donner les moyens d'anticiper les besoins de la communauté commerciale. »

La collaboration avec Webb Fontaine relève des réformes de modernisation entreprises par la Jordanie et elle représente une avancée indéniable pour la communauté commerciale du pays.

Le brigadier Ahmad Al Alem, Directeur des Services Informatiques de l'Administration Douanière Jordanienne, a pour sa part déclaré : « La Jordanie traverse une phase de mutation technologique et ce partenariat avec Webb Fontaine incarne notre ambition de modernisation. Nous comptons perfectionner notre modèle commercial actuel pour passer à un système orienté davantage sur les données. »

Afin de doter l'Administration Douanière Jordanienne de technologies offrant une visibilité accrue sur le commerce international, Webb Fontaine déploiera sa solution Webb Executive Vision (WEV), son système de veille économique. Cette solution repose sur la technologie Big Data pour faciliter la gestion de grands volumes de données provenant des opérations de dédouanement et produira des statistiques et rapports structurés, pour une prise de décisions éclairées.

La solution Trade Portal sera à son tour déployée pour équiper les douaniers et la communauté commerciale d'un guide interactif de toutes les formalités douanières et exigences réglementaires y afférentes, en matière d'importation, d'exportation et de transit des marchandises. Par ailleurs, les opérateurs internationaux ou locaux y trouveront des informations actualisées sur les taux des droits et taxes et d'autres documents exigés, notamment un simulateur de droits et taxes pour une meilleure transparence et prévisibilité vis-à-vis des opérateurs et investisseurs étrangers. Avec le lancement du Trade Portal, le pays matérialise son engagement à offrir une passerelle unique couvrant l'ensemble des politiques, procédures, réglementations et informations commerciales internationales.

À propos de Webb Fontaine:

Webb Fontaine compte plus de 15 bureaux répartis sur plusieurs projets dans le monde et a déjà partagé son expertise avec plusieurs gouvernements et entités privées, en leur fournissant des solutions technologiques portant sur la simplification du commerce. Ses solutions et services avant-gardistes sont élaborés à partir de ses centres de recherche et de développement (R&D) qui interviennent dans le monde pour en assurer une exploitation optimale. Ces centres se trouvent en Arménie, en France et aux Philippines et Webb Fontaine y consacre des investissements conséquents. Ainsi, l'entreprise s'est dotée de technologies avancées comme l'intelligence artificielle pour développer en continu de nouvelles solutions pour ses partenaires.

Pour en savoir plus sur Webb Fontaine et sa gamme de solutions technologiques, visitez le site: www.webbfontaine.com

