Fermeture sauvage du dernier PFK à Québec





QUÉBEC, le 29 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande désolation que les travailleurs syndiqués du PFK du Boulevard Wilfrid-Hamel à Québec ont appris aujourd'hui en fin de journée qu'ils complétaient leur dernier quart de travail. L'entreprise dont le siège social est basé à Calgary a annoncé aujourd'hui sa décision de mettre la clé dans la porte du dernier restaurant PFK dans la région de la Capitale nationale.

D'autres restaurants avaient déjà été fermés cet automne. Des travailleurs qui avaient subi une première fermeture s'étaient d'ailleurs relocalisés dans le restaurant du boulevard Wilfrid-Hamel. « C'est vraiment une fermeture sauvage, sans préavis, en plein temps des fêtes entre la tourtière et la dinde. La direction n'a même pas daigné prévenir le syndicat et les travailleurs », déplore le président de la section locale 9400 du Syndicat des Métallos, Guy Gendron.

Le Syndicat des Métallos veillera à ce que les travailleurs obtiennent toutes les sommes qui leur sont dues, notamment au chapitre des indemnités de départ, des paies, paies de vacances et autres.

« C'est d'une grande tristesse pour des dizaines de travailleurs, dont certains comptaient plusieurs dizaines d'années de service au sein de l'entreprise. Ça prend vraiment un mauvais citoyen corporatif pour agir ainsi à l'égard de ses employés », ajoute Guy Gendron.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques. La section locale 9400 représente plus de 4000 travailleurs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme au Québec.

