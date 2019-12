Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 28 décembre 2019

Samedi 28/12/2019 ONTARIO 493, 15, 21, 30, 33 & 46. No comp. 26. Gros lot de LOTTARIO estimé à 250,000 $3, 4, 6, 10, 36 & 44. No comp. 32. Mise-tôt: 4, 14, 27 & 39. POKER LOTTOMain gagnante: 8-D, 3-C, 2-H, 3-H, 6-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S =...