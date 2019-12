Le Fonds saoudien pour le développement finance un projet fondamental au service de 500 000 citoyens aux Comores





M. Azali ASSOUMANI, Président de l'Union des Comores, a rejoint les représentants du gouvernement et l'ambassadeur d'Arabie saoudite aux Comores pour inaugurer un nouveau réseau routier, financé à 100% par le Fonds saoudien pour le développement (FSD).

Les nouvelles routes desserviront un demi-million de résidents qui utiliseront la nouvelle route de l'aéroport Qalawa de 23 km de long sur l'île de Grande Comore, ainsi que la route de Dundee-Langoni de 12 km sur l'île d'Anjouan. Les nouvelles routes permettront une circulation plus rapide et plus efficace des personnes et des marchandises ainsi qu'un meilleur accès aux marchés des centres urbains.

Au cours des dernières années, le nombre de projets financés par le FSD aux Comores a atteint sept projets, estimés à plus de 80 millions de dollars. En effet, ces projets desservent 820 000 citoyens de l'Archipel des Comores et soutiennent tous les secteurs essentiels du pays, notamment les transports, la santé, l'éducation et l'eau potable.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le président de l'Union des Comores, Azali ASSOUMANI, a salué les contributions du Royaume et son soutien aux plans de développement des îles. En effet, le soutien de l'Arabie saoudite est mis en évidence par le rôle de FSD dans le développement de l'infrastructure de des îles Comores. De plus, le Président a souligné l'impact positif de ces projets sur le changement du paysage du développement du pays.

M. Ibrahim AL TURKI, conseiller du FSD a déclaré : « Le FSD et le gouvernement des Comores ont une longue histoire de collaboration. Nos efforts visent à améliorer la qualité de vie des habitants des Comores et à assurer le développement des petites et moyennes entreprises (PME) en facilitant leur accès à de nouveaux marchés. »

Syed Ali SHEIKHAN, Ministre des finances et du budget des Comores, M. Abdullah Said SERMAY, Ministre des routes et des infrastructures, ainsi que le Gouverneur de l'île d'Anjouan, M. Anis SHAMSEDDINE, et l'Ambassadeur d'Arabie saoudite aux Comores, Dr Hamad AL HAJIRI ont participé à la cérémonie.

Le FSD est l'un des principaux contributeurs au développement durable et à la promotion de la stabilité et de la prospérité depuis 1975. En effet, le FSD a contribué financièrement à plus de 1 000 projets de développement international par le biais de mécanismes de prêt et de don.

