Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause, nommée membre de l'Ordre du Canada





MONTRÉAL, le 27 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Bell félicite Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause, pour sa nomination comme membre de l'Ordre du Canada. Il s'agit de la plus prestigieuse distinction décernée pour reconnaître les contributions extraordinaires d'une personne à la nation.

La nomination, annoncée aujourd'hui par la gouverneure générale Julie Payette, reconnaît l'oeuvre de Mme Deacon, qui s'engage depuis des décennies à améliorer la vie des Canadiens aux prises avec une maladie mentale. Cette distinction reconnaît également son rôle à la tête de l'initiative innovante Bell Cause pour la cause depuis ses débuts, en 2010.

« Félicitations Mary pour cette reconnaissance de votre dévouement à changer notre façon de penser par rapport à la maladie mentale, et d'avoir favorisé la sensibilisation et les actions qui ont eu une influence positive dans la vie de tellement de personnes, a déclaré George Cope, président et chef de la direction de Bell Canada et de BCE. Votre direction de Bell Cause pour la cause depuis ses tout débuts a largement contribué à transformer l'idée d'une initiative en un mouvement national en faveur de la santé mentale. »

« Notre équipe est fière du fait que Mary a reçu une distinction aussi prestigieuse pour son leadership à l'égard de la santé mentale au Canada. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec elle en vue de continuer à étendre la portée de Bell Cause pour la cause et de favoriser davantage l'apport de changements positifs », a affirmé Mirko Bibic, chef de l'exploitation de Bell, qui deviendra président et chef de la direction de l'entreprise après le départ à la retraite de M. Cope, en janvier prochain.

Lancée en septembre 2010, l'initiative Bell Cause pour la cause était alors un programme de cinq ans disposant de 50 millions de dollars pour financer des initiatives de lutte contre la stigmatisation, d'accès et de soins, ainsi que des programmes en milieu de travail et des nouvelles recherches. Bell Cause pour la cause a maintenant versé des dons pour le soutien de la santé mentale au Canada qui totalisent plus de 100 millions de dollars. À ce jour, Bell Cause pour la cause a permis à des millions de Canadiens d'avoir accès à des services de santé mentale grâce à des partenariats avec plus d'un millier d'organismes situés dans toutes les provinces et tous les territoires. Ces organismes comprennent des universités, des hôpitaux, des organismes en milieu de travail, des gouvernements locaux et des groupes communautaires.

Un véritable phénomène sur les plateformes de médias sociaux, #BellLetsTalk est maintenant le mot-clic le plus utilisé sur Twitter au Canada et il est toujours le plus populaire au pays et partout dans le monde lors de la Journée Bell Cause pour la cause. Depuis la première Journée Bell Cause pour la cause en 2011, l'initiative a reçu plus d'un milliard de messages de soutien à l'égard des progrès en santé mentale de la part de Canadiens et de gens du monde entier. Ils ont permis à Bell de verser 100 695 763,75 $ dans le cadre de cette initiative à ce jour.

La Journée Bell Cause pour la cause 2020 aura lieu le 29 janvier. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

À propos de Mary Deacon

Diplômée de l'Université de Guelph, Mme Deacon a été présidente fondatrice de la Fondation du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) avant de se joindre à Bell Cause pour la cause en 2010 à titre de présidente. Elle a reçu des doctorats honorifiques de son alma mater et de l'Université Wilfrid Laurier, en plus de se voir décerner la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour son travail en santé mentale. Membre du Global Agenda Council on Mental Health du Forum économique mondial, Mme Deacon a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada à deux reprises.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

