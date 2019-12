La gouverneure générale annonce 120 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada





OTTAWA, le 28 déc. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, annonce aujourd'hui 120 nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada, à savoir 5 Compagnons (C.C.), 38 Officiers (O.C.), et 77 Membres (C.M.). Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne au cours d'une cérémonie qui aura lieu à une date ultérieure.

À propos de l'Ordre du Canada

Créé en 1967, l'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Présenté par le gouverneur général, l'Ordre rend hommage aux personnes dont les services transforment notre société, dont les innovations stimulent notre imagination et dont la compassion unit nos collectivités.

Près de 7500 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Leurs contributions sont diverses, mais toutes ont permis d'enrichir la vie d'autrui et reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). L'insigne blanc émaillé à six pointes qu'ils arborent symbolise notre patrimoine nordique et notre diversité, puisque chaque flocon de neige est unique.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

La liste des récipiendaires, de courtes citations et une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont jointes à ce communiqué.

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

James Francis Cameron, C.C. Saskatoon (Saskatchewan) et Manhattan Beach (Californie), États-Unis d'Amérique Raymond A.J. Chrétien, C.C. Montréal (Québec) George A. Cohon, C.C., O.Ont. Toronto (Ontario) et Moscou (Russie) Le très honorable Stephen Joseph Harper, C.P., C.C. Calgary (Alberta) Donna Theo Strickland, C.C. Waterloo (Ontario)

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

John Amagoalik, O.C., O.Nu. Iqaluit (Nunavut) Annette av Paul, O.C. Montréal (Québec) et Stratford (Ontario) Raymond Bachand, O.C. Montréal (Québec) David Osborn Braley, O.C. Hamilton (Ontario) Eddy Carmack, O.C. Saanichton (Colombie-Britannique) John J. Clague, O.C. Vancouver (Colombie-Britannique) Slava Corn, O.C. Toronto (Ontario) Jean-Charles Coutu, O.C., O.Q. Rouyn-Noranda (Québec) Donald Bruce Dingwell, O.C. Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et Munich (Allemagne) Michael Donovan, O.C. Halifax (Nouvelle-Écosse) Alain-G. Gagnon, O.C. Montréal (Québec) L'honorable Daniel Hays, C.P., O.C., C.D. Calgary (Alberta) et Ottawa (Ontario) Mark Henkelman, O.C. Toronto (Ontario) Joan May Hollobon, O.C. Toronto (Ontario) Daniel Jutras, O.C. Montréal (Québec) Shoo Kim Lee, O.C. Toronto (Ontario) Thomas E.H. Lee, O.C. Victoria (Colombie-Britannique) et Ottawa (Ontario) Noni MacDonald, O.C., O.N.S. Halifax (Nouvelle-Écosse) Robie W. Macdonald, O.C. Victoria (Colombie-Britannique) Robin McLeod, O.C. Toronto (Ontario) André Ménard, O.C. Montréal (Québec) Karen Messing, O.C. Montréal (Québec) Christine M. Morrissey, O.C. Vancouver (Colombie-Britannique) Soeur Sue M. Mosteller, O.C. Toronto (Ontario) Donald Kenneth Newman, O.C. Ottawa (Ontario) Caroline Ouellette, O.C. Montréal (Québec) François Paulette, O.C. Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) et Fitzgerald, Alberta Debra Pepler, O.C. Toronto (Ontario) Heather Maxine Reisman, O.C. Toronto (Ontario) Cheryl Rockman-Greenberg, O.C., O.M. Winnipeg (Manitoba) Marcel Sabourin, O.C. Montréal (Québec) Le révérend James V. Scott, O.C. Ottawa (Ontario) et Toronto (Ontario) Alain Simard, O.C., C.Q. Montréal (Québec) Gilles Ste-Croix, O.C. Montréal (Québec) et Mexico (Mexique) Joseph Svoboda, O.C. Toronto (Ontario) et Baker Lake (Nunavut) Lorna Wanostsa7 Williams, O.C., O.B.C. Victoria (Colombie-Britannique) James V. Zidek, O.C. Vancouver (Colombie-Britannique) Bernard Zinman, O.C. Toronto (Ontario)

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Pita Aatami, C.M., C.Q. Kuujjuaq (Québec) Brian Ahern, C.M. Halifax (Nouvelle-Écosse) et Nashville (Tennessee), États-Unis d'Amérique Mathew Baldwin, C.M. Edmonton (Alberta) T. Robert Beamish, C.M. Mississauga (Ontario) Ronald Duncan Besse, C.M. Toronto (Ontario) Paul Born, C.M. Waterloo (Ontario) Maurice Brisson, C.M. Montréal (Québec) Omer Chouinard, C.M. Moncton (Nouveau-Brunswick) Diane Clement, C.M. Vancouver (Colombie-Britannique) Mitchell Cohen, C.M. Toronto (Ontario) John Collins, C.M. Hamilton (Ontario) L'honorable James Cowan, C.M., c.r. Halifax (Nouvelle-Écosse) et Ottawa (Ontario) Phillip Crawley, C.M., C.B.E. Toronto (Ontario) Valerie Lynn Creighton, C.M., S.O.M. Regina (Saskatchewan) et Toronto (Ontario) Anne Innis Dagg, C.M. Waterloo (Ontario) et Hoedspruit (Afrique du Sud) Mary Eberle Deacon, C.M. Toronto (Ontario) La révérende Cheri DiNovo, C.M. Toronto (Ontario) Xavier Dolan, C.M. Montréal (Québec) Hugo Eppich, C.M. Vancouver (Colombie-Britannique) Wayne John Fairhead, C.M. Toronto (Ontario) Ronald Charles Fellows, C.M. Toronto (Ontario) Thomas J. Foran, C.M., O.N.L. St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Eric D. Friesen, C.M. Toronto (Ontario) et Ottawa (Ontario) Berna Valencia Garron, C.M. et Myron Austin Garron, C.M. Toronto (Ontario) Hana Gartner, C.M. Toronto (Ontario) Marie Giguère, C.M. Montréal (Québec) Katherine Govier, C.M. Toronto (Ontario) et Canmore (Alberta) Le brigadier-général l'honorable John James Grant, C.M., C.M.M., O.N.S., C.D. (retraité) Halifax (Nouvelle-Écosse) Ken Greenberg, C.M. Toronto (Ontario) Roger D. Grimes, C.M. St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Arshavir Gundjian, C.M. Montréal (Québec) Sarah Hall, C.M. Toronto (Ontario) Pavel Hamet, C.M., O.Q. Montréal (Québec) Peter Harrison, C.M. Ottawa (Ontario) Joyce Louise Hisey, C.M. Toronto (Ontario) Gordon J. Hoffman, C.M., c.r. Calgary (Alberta) Steve E. Hrudey, C.M., A.O.E. Edmonton (Alberta) John S. Hunkin, C.M. Toronto (Ontario) Johnny Nurraq Seotaituq Issaluk, C.M. Igluligaarjuk et Iqaluit (Nunavut) Peter Kendall, C.M. Woodbridge (Ontario) Hal Philip Klepak, C.M., C.D. Ottawa (Ontario) alcides lanza, C.M. Montréal (Québec) Cathy Levy, C.M. Ottawa (Ontario) Wendy Lisogar-Cocchia, C.M., O.B.C. Vancouver (Colombie-Britannique) Derek Lister, C.M Chalk River (Ontario) et Fredericton (Nouveau-Brunswick) Julie Macfarlane, C.M. Windsor (Ontario) Isabelle Marcoux, C.M. Montréal (Québec) R. Mohan Mathur, C.M. London (Ontario) Donald S. Mavinic, C.M. Vancouver (Colombie-Britannique) Denyse McCann, C.M. Montréal (Québec) Séan McCann, C.M. Ottawa (Ontario) et St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Brian Theodore McGeer, C.M. Vancouver (Colombie-Britannique) et Bingen (Washington), États-Unis d'Amérique Stuart M. McGill, C.M. Waterloo (Ontario) Anthony Bernard Miller, C.M. Toronto (Ontario) Nadir H. Mohamed, C.M. Toronto (Ontario) Susan Helena Mortimer, C.M. Toronto (Ontario) M. Lee Myers, C.M. London (Ontario) Paul Nicklen, C.M. Victoria (Colombie-Britannique) et Kimmirut (Nunavut) L'honorable Donald H. Oliver, C.M., c.r. Halifax (Nouvelle-Écosse) et Ottawa (Ontario) Brian Stuart Osborne, C.M. Kingston (Ontario) Louis-Frédéric Paquin, C.M. Saint-Boniface (Manitoba) Ralph Pentland, C.M. Ottawa (Ontario) Michael U. Potter, C.M. Ottawa (Ontario) Robert Dick Richmond, C.M. Toronto (Ontario) Larry Rosen, C.M. Toronto (Ontario) Janice Sanderson, C.M. Winnipeg (Manitoba) Kourken Sarkissian, C.M. Toronto (Ontario) Duncan Gordon Sinclair, C.M. Kingston (Ontario) Harry Sheldon Swain, C.M. Ottawa (Ontario) Beverly Thomson, C.M. Toronto (Ontario) Darren Dennis Throop, C.M. Halifax (Nouvelle-Écosse) et Toronto (Ontario) Jennifer Tory, C.M. Toronto (Ontario) Gordon W. Walker, C.M. Toronto (Ontario) Mel Watkins, C.M. Toronto (Ontario) Sheri-D Wilson, C.M. Calgary (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique) Lynn Margaret Zimmer, C.M. Peterborough (Ontario)

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNONS DE L'ORDRE DU CANADA

James Francis Cameron, C.C.

Saskatoon (Saskatchewan) et Manhattan Beach (Californie), États-Unis d'Amérique

Pour sa contribution exceptionnelle à l'industrie du cinéma en tant qu'auteur, producteur et réalisateur.

Raymond A.J. Chrétien, C.C.

Montréal (Québec)

Pour sa promotion des idéaux canadiens et de la diplomatie ouverte, et pour son engagement indéfectible dans la transmission du savoir.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

George A. Cohon, C.C., O.Ont.

Toronto (Ontario) et Moscou, Russie

Pour son action philanthropique pour la santé et le bien-être des enfants au Canada et à l'étranger.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Le très honorable Stephen Joseph Harper, C.P., C.C.

Calgary (Alberta)

Pour sa longue carrière en politique et ses services rendus au pays à titre de 22e premier ministre du Canada.

Donna Theo Strickland, C.C.

Waterloo (Ontario)

Pour sa contribution à la physique optique et ses avancées novatrices en science optique ultrarapide.

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

John Amagoalik, O.C., O.Nu.

Iqaluit (Nunavut)

Pour son leadership dans le Nord canadien, notamment en tant qu'architecte de la création du Nunavut.

Annette av Paul, O.C.

Montréal (Québec) et Stratford (Ontario)

Pour sa contribution au ballet et son mentorat en tant que danseuse, enseignante et directrice.

Raymond Bachand, O.C.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution au monde des affaires et de la politique, et pour son engagement soutenu envers la gouvernance publique dans plusieurs secteurs.

David Osborn Braley, O.C.

Hamilton (Ontario)

Pour sa contribution à la Ligue canadienne de football et son leadership entrepreneurial et philanthropique dans sa collectivité.

Eddy Carmack, O.C.

Saanichton (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à l'océanographie climatique et pour avoir approfondi notre compréhension de l'océan Arctique et de son rôle dans la modélisation des changements climatiques.

John J. Clague, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution aux sciences environnementales de la Terre et son influence sur l'étude des risques naturels.

Slava Corn, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la discipline de la gymnastique en tant que juge, administratrice et bénévole qui a favorisé l'avancement du sport au Canada et à l'étranger.

Jean-Charles Coutu, O.C., O.Q.

Rouyn-Noranda (Québec)

Pour sa contribution au domaine juridique en matière de justice autochtone et pour son implication communautaire.

Donald Bruce Dingwell, O.C.

Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador) et Munich (Allemagne)

Pour sa contribution à l'étude de la volcanologie et son leadership à promouvoir l'utilisation de la science et la recherche dans la formulation des politiques publiques internationales.

Michael Donovan, O.C.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour sa contribution à l'industrie cinématographique et télévisuelle canadienne et son engagement pour la formation professionnelle de la prochaine génération.

Alain-G. Gagnon, O.C.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution aux sciences sociales, notamment par ses recherches sur le fédéralisme, les relations entre francophones et anglophones et les identités nationales.

L'honorable Daniel Hays, C.P., O.C., C.D.

Calgary (Alberta) et Ottawa (Ontario)

Pour sa contribution à la province de l'Alberta et son apport remarquable à la fonction publique, notamment à titre de président du Sénat.

Mark Henkelman, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour son travail précurseur en imagerie par résonance magnétique et son engagement continu en faveur du développement de l'imagerie médicale au Canada.

Joan May Hollobon, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa carrière journalistique axée sur la vulgarisation scientifique de thèmes liés à la santé et aux avancées en médecine.

Daniel Jutras, O.C.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution au rayonnement du droit pluraliste à l'échelle internationale et pour son apport comme juriste, professeur et administrateur universitaire.

Shoo Kim Lee, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la médecine néonatale au Canada, qui a permis d'améliorer les pronostics pour les nourrissons malades et leurs familles.

Thomas E.H. Lee, O.C.

Victoria (Colombie-Britannique) et Ottawa (Ontario)

Pour sa contribution à titre de fonctionnaire et son travail de conservation des ressources naturelles du Canada.

Noni MacDonald, O.C., O.N.S.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour sa contribution à l'avancement des pratiques cliniques en santé maternelle et infantile au Canada et dans le monde entier.

Robie W. Macdonald, O.C.

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour avoir déterminé les effets des contaminants sur les écosystèmes marins nordiques et les communautés autochtones avoisinantes.

Robin McLeod, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à l'oncologie chirurgicale et ses innovations en épidémiologie clinique et en biostatistique.

André Ménard, O.C.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution à la sphère évènementielle montréalaise, notamment à titre de directeur artistique du Festival International de Jazz de Montréal.

Karen Messing, O.C.

Montréal (Québec)

Pour ses recherches novatrices sur l'ergonomie en milieu de travail, particulièrement en ce qui concerne la santé des femmes.

Christine M. Morrissey, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son action en faveur des immigrants et des réfugiés LGBTQ2+.

Soeur Sue M. Mosteller, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour son implication afin d'améliorer la vie des personnes ayant une déficience intellectuelle et ses dizaines d'années de travail comme responsable clé de l'Arche.

Donald Kenneth Newman, O.C.

Ottawa (Ontario)

Pour l'ensemble de sa contribution au journalisme et sa défense de la liberté de la presse.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Caroline Ouellette, O.C.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution au sport au Canada en tant qu'athlète décorée, joueuse clé de l'équipe nationale et ambassadrice du hockey féminin.

François Paulette, O.C.

Fort Smith (Territoires du Nord-Ouest) et Fitzgerald, Alberta

Pour sa contribution à l'avancement des droits autochtones issus des traités et sa promotion de la recherche sur la santé en région circumpolaire.

Debra Pepler, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour ses recherches innovatrices et communautaires sur les enjeux sociaux touchant les enfants et les jeunes, lesquelles ont transformé les démarches des psychologues dans l'étude de l'intimidation.

Heather Maxine Reisman, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à l'industrie canadienne de l'édition et à l'alphabétisation des enfants, et pour son action philanthropique transformatrice.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

Cheryl Rockman-Greenberg, O.C., O.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour sa contribution en tant que médecin et clinicienne universitaire en génétique, notamment pour le traitement des maladies génétiques surreprésentées dans certaines populations.

Marcel Sabourin, O.C.

Montréal (Québec)

Pour sa carrière artistique riche en rôles marquants dans des productions théâtrales, télévisuelles et cinématographiques.

Le révérend James V. Scott, O.C.

Ottawa (Ontario) et Toronto (Ontario)

Pour son leadership dans la promotion de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada et sa promotion de la justice réparatrice.

Alain Simard, O.C., C.Q.

Montréal (Québec)

Pour son rôle clé dans le positionnement de Montréal comme ville de festivals et pour son leadership à la tête de l'Équipe Spectra.

Gilles Ste-Croix, O.C.

Montréal (Québec) et Mexico (Mexique)

Pour sa créativité et son imagination en tant que cofondateur et directeur artistique du Cirque du Soleil.

Joseph Svoboda, O.C.

Toronto (Ontario) et Baker Lake (Nunavut)

Pour ses recherches novatrices sur les écosystèmes de la toundra et l'ensemble de ses activités de mentorat auprès de scientifiques étudiant l'Arctique.

Lorna Wanostsa7 Williams, O.C., O.B.C.

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à l'éducation autochtone et sa promotion des programmes de revitalisation des langues autochtones.

James V. Zidek, O.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à la statistique mathématique et son leadership pour faire rayonner la discipline dans le milieu universitaire et gouvernemental.

Bernard Zinman, O.C.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la recherche sur le diabète et la mise au point de thérapies préventives avancées.

Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA

Pita Aatami, C.M., C.Q.

Kuujjuaq (Québec)

Pour sa contribution au développement économique, social et politique du Nunavik.

Brian Ahern, C.M.

Halifax (Nouvelle-Écosse) et Nashville (Tennessee), États-Unis d'Amérique

Pour sa contribution à titre de producteur pour de nombreux artistes canadiens et internationaux du disque et son travail novateur en ingénierie du son.

Mathew Baldwin, C.M.

Edmonton (Alberta)

Pour son action philanthropique et son esprit d'entreprise, et pour ses exploits de champion à titre de capitaine d'équipe de curling.

T. Robert Beamish, C.M.

Mississauga (Ontario)

Pour son leadership et sa contribution à l'industrie et son soutien philanthropique à des causes liées à l'éducation et aux soins de santé.

Ronald Duncan Besse, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership en affaires en tant que fondateur et administrateur de maisons d'édition, principalement dans le milieu universitaire et dans le secteur de l'éducation.

Paul Born, C.M.

Waterloo (Ontario)

Pour sa contribution à sa communauté et ses initiatives de grande envergure pour réduire la pauvreté.

Maurice Brisson, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son expertise reconnue dans la conception de plans d'électrification et pour son apport philanthropique à la promotion de l'enseignement du génie électrique.

Omer Chouinard, C.M.

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Pour ses travaux sur la protection des écosystèmes des Maritimes en tant que professeur en études de l'environnement.

Diane Clement, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution au sport et aux loisirs en tant que porte-parole de l'excellence sportive, de la condition physique et d'un mode de vie sain pour tous les Canadiens.

Mitchell Cohen, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au développement urbain et son engagement en faveur du développement de l'esprit communautaire.

John Collins, C.M.

Hamilton (Ontario)

Pour ses recherches influentes en endocrinologie de la reproduction et sa promotion de la médecine factuelle en santé des femmes.

L'honorable James Cowan, C.M., c.r.

Halifax (Nouvelle-Écosse) et Ottawa (Ontario)

Pour son action civique comme parlementaire et pour avoir défendu les droits de la personne concernant l'aide médicale à mourir, la discrimination génétique et la santé mentale.

Phillip Crawley, C.M., C.B.E.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au journalisme et son leadership novateur dans l'industrie de la presse.

Valerie Lynn Creighton, C.M., S.O.M.

Regina (Saskatchewan) et Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la croissance et au développement des industries du divertissement et de la production dans sa province et l'ensemble du pays.

Anne Innis Dagg, C.M.

Waterloo (Ontario) et Hoedspruit (Afrique du Sud)

Pour sa contribution à la compréhension scientifique moderne de la girafe, qui a permis d'approfondir les connaissances en éthologie animale.

Mary Eberle Deacon, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership en santé mentale et pour avoir enrichi le dialogue sur les questions de santé mentale au Canada.

La révérende Cheri DiNovo, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à la politique provinciale et l'ensemble de son travail en faveur de la justice sociale.

Xavier Dolan, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son talent qui lui a valu une reconnaissance internationale en tant qu'acteur, scénariste et réalisateur.

Hugo Eppich, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son leadership avant-gardiste en affaires et son soutien au multiculturalisme, à l'architecture et aux arts.

Wayne John Fairhead, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership au Festival de théâtre Sears et pour avoir su inspirer les jeunes et les inciter à s'ouvrir aux arts de la scène.

Ronald Charles Fellows, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour l'excellence de sa carrière multidisciplinaire dans le monde du sport automobile.

Thomas J. Foran, C.M., O.N.L.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour sa contribution à l'entrepreneuriat et son action continue à l'appui de la scène artistique et culturelle de sa province.

Eric D. Friesen, C.M.

Toronto (Ontario) et Ottawa (Ontario)

Pour avoir contribué à mieux faire connaître la musique classique au public en tant qu'animateur à la radio, auteur et conférencier.

Berna Valencia Garron, C.M. et Myron Austin Garron, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour leurs actions philanthropiques soutenues dans le domaine des soins pédiatriques au Canada et dans les Antilles.

Hana Gartner, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au journalisme d'enquête et télévisé, et pour son mentorat auprès de journalistes en devenir.

Marie Giguère, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son leadership dans le domaine du droit commercial et des sociétés, son engagement en faveur d'un rôle accru des femmes dans le monde des affaires et son dévouement à la communauté.

Katherine Govier, C.M.

Toronto (Ontario) et Canmore (Alberta)

Pour sa contribution à la scène littéraire canadienne en tant qu'auteure reconnue et son soutien aux femmes réfugiées et aux immigrantes.

Le brigadier-général l'honorable John James Grant, C.M., C.M.M., O.N.S., C.D. (retraité)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour son apport à la population de la Nouvelle-Écosse en tant qu'entrepreneur, dirigeant communautaire et lieutenant-gouverneur.

Ken Greenberg, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour avoir mené des projets de grande envergure dans diverses villes canadiennes en tant qu'urbaniste, enseignant, auteur et défenseur de l'environnement.

Roger D. Grimes, C.M.

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour sa contribution en tant que parlementaire et ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et pour ses réalisations en gouvernance publique.

Arshavir Gundjian, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son apport à la reconnaissance et au rayonnement de la culture arménienne au Canada et à l'étranger.

Sarah Hall, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution en tant qu'artiste du verre architectural et ses innovations dans la production du verre.

Pavel Hamet, C.M., O.Q.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution à la médecine génétique et à la mise au point de nouveaux traitements cliniques pour l'hypertension et le diabète.

Peter Harrison, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour son attachement à la bonne gouvernance canadienne de l'océan Arctique et à l'intensification du rôle du Canada dans les dossiers arctiques et nordiques.

Joyce Louise Hisey, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution au patinage artistique en tant que juge, arbitre et mentor auprès des compétiteurs et des autres officiels.

Gordon J. Hoffman, C.M., c.r.

Calgary (Alberta)

Pour son engagement communautaire, son leadership et son action philanthropique pour des oeuvres de bienfaisance et organismes communautaires de l'Alberta.

Steve E. Hrudey, C.M., A.O.E.

Edmonton (Alberta)

Pour sa contribution aux sciences de l'écosalubrité et sa promotion de la salubrité de l'eau potable.

John S. Hunkin, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa gouvernance active et son action philanthropique dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la santé mentale.

Johnny Nurraq Seotaituq Issaluk, C.M.

Igluligaarjuk et Iqaluit (Nunavut)

Pour sa contribution en tant qu'athlète, acteur, éducateur et ambassadeur de l'Arctique qui a fait rayonner la culture nordique et inuite.

Peter Kendall, C.M.

Woodbridge (Ontario)

Pour son engagement indéfectible en faveur de la conservation et de la protection de la biodiversité du Canada pour les générations futures.

Hal Philip Klepak, C.M., C.D.

Ottawa (Ontario)

Pour sa contribution aux sciences humaines en tant que professeur d'histoire et d'études stratégiques au Collège militaire royal du Canada.

alcides lanza, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution de longue date à la scène musicale contemporaine et sa promotion de la musique canadienne au pays et à l'étranger.

Cathy Levy, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour sa contribution aux arts de la scène à titre de productrice et de porte-parole de la danse.

Wendy Lisogar-Cocchia, C.M., O.B.C.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour son leadership entrepreneurial et philanthropique en Colombie-Britannique, notamment pour la cause des personnes autistes.

Derek Lister, C.M.

Chalk River (Ontario) et Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Pour sa contribution à la recherche sur l'énergie nucléaire et à l'amélioration de la sécurité au travail.

Julie Macfarlane, C.M.

Windsor (Ontario)

Pour sa contribution en tant qu'avocate et médiatrice et son travail pour les plaideurs non représentés.

Isabelle Marcoux, C.M.

Montréal (Québec)

Pour son rôle dans la promotion de la diversité au sein de la communauté économique du Québec et pour son apport à de nombreuses campagnes de financement.

R. Mohan Mathur, C.M.

London (Ontario)

Pour son leadership dans le domaine du génie électrique dans le milieu universitaire et dans l'industrie, et son action pour renforcer et faire croître la profession au Canada.

Donald S. Mavinic, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution à la science et à la technologie du génie de l'environnement au Canada, notamment dans les domaines de la gestion des eaux usées et des matières résiduelles.

Denyse McCann, C.M.

Montréal (Québec)

Pour sa contribution au rayonnement du Festival International de Jazz de Montréal, des Francofolies de Montréal et de Montréal en Lumière.

Séan McCann, C.M.

Ottawa (Ontario) et St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour ses réalisations en tant qu'auteur-compositeur-interprète et son travail pour la cause des personnes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendances.

Brian Theodore McGeer, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique) et Bingen (Washington), États-Unis d'Amérique

Pour sa contribution au génie aéronautique et ses concepts novateurs de systèmes aériens sans pilote.

Stuart M. McGill, C.M.

Waterloo (Ontario)

Pour sa contribution à la compréhension de la biomécanique de la colonne vertébrale et au développement de programmes de réadaptation.

Anthony Bernard Miller, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à l'épidémiologie du cancer et son travail pour l'avancement des politiques et des pratiques en matière de lutte contre le cancer au Canada.

Nadir H. Mohamed, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son leadership dans l'industrie des télécommunications et son soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat au Canada.

Susan Helena Mortimer, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son action philanthropique soutenue en faveur des arts et de la culture au Canada.

M. Lee Myers, C.M.

London (Ontario)

Pour son leadership et son bénévolat à titre de membre du conseil d'administration du Festival de Stratford et de la Fondation communautaire de London.

Paul Nicklen, C.M.

Victoria (Colombie-Britannique) et Kimmirut (Nunavut)

Pour sa contribution en tant que photojournaliste de nature de premier plan ayant sensibilisé le public du Canada et du monde entier aux enjeux environnementaux.

L'honorable Donald H. Oliver, C.M., c.r.

Halifax (Nouvelle-Écosse) et Ottawa (Ontario)

Pour son travail inlassable en tant que sénateur et éducateur animé d'un grand sens civique faisant la promotion de l'inclusion et de la diversité au Canada.

Brian Stuart Osborne, C.M.

Kingston (Ontario)

Pour sa contribution à la géographie historique et ses recherches éminentes sur le patrimoine géographique de Kingston.

Louis-Frédéric Paquin, C.M.

Saint-Boniface (Manitoba)

Pour sa contribution à la francophonie canadienne par la création de documentaires et de produits télévisuels franco-manitobains.

Ralph Pentland, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour son engagement indéfectible en faveur de la conservation et de la protection des ressources en eau douce au Canada et dans le monde entier.

Michael U. Potter, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour sa vision à la tête de Cognos Inc., pour sa contribution à la préservation du patrimoine aérien canadien et pour son action philanthropique.

Robert Dick Richmond, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour ses concepts novateurs à titre d'ingénieur aéronautique et sa contribution à l'industrie de l'aviation.

Larry Rosen, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour avoir assuré la direction et l'expansion de l'entreprise familiale de mode haut de gamme qui est devenue l'une des plus grandes marques de la vente au détail au Canada.

Janice Sanderson, C.M.

Winnipeg (Manitoba)

Pour son leadership au sein de la fonction publique manitobaine ayant favorisé l'amélioration de la qualité de vie et la santé des enfants.

Kourken Sarkissian, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son implication auprès de la communauté arménienne en tant qu'homme d'affaires, philanthrope et chef de file en éducation.

Duncan Gordon Sinclair, C.M.

Kingston (Ontario)

Pour sa contribution au système de santé canadien en tant qu'enseignant, administrateur d'université et conseiller, et son leadership dans la réforme des soins de santé en Ontario.

Harry Sheldon Swain, C.M.

Ottawa (Ontario)

Pour toutes ses années de service public et de leadership, notamment en ce qui touche les revendications territoriales autochtones et l'environnement.

Beverly Thomson, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution à l'industrie canadienne de la radiodiffusion et son bénévolat et son soutien assidus auprès d'organismes de soins de santé.

Darren Dennis Throop, C.M.

Halifax (Nouvelle-Écosse) et Toronto (Ontario)

Pour son leadership novateur dans l'industrie du divertissement et du cinéma.

Jennifer Tory, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son implication en faveur de l'avancement des femmes et des minorités dans le secteur bancaire et pour son travail communautaire considérable.

Gordon W. Walker, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour son service civique en tant que parlementaire et son engagement pour la protection des eaux transfrontalières entre le Canada et les États-Unis.

Mel Watkins, C.M.

Toronto (Ontario)

Pour sa contribution en tant qu'économiste politique et sa promotion de la justice sociale.

Sheri-D Wilson, C.M.

Calgary (Alberta) et Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour sa contribution en tant qu'artiste de la création parlée et son leadership dans la communauté.

Lynn Margaret Zimmer, C.M.

Peterborough (Ontario)

Pour sa contribution à la protection des victimes de violence et sa défense des droits des femmes.



FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à oeuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés dans l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, consultez notre site Web au www.gg.ca/distinctions.

