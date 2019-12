Le système de forage orientable Masters Sinomacs ATS I de Sinopec réalise une avancée majeure dans le champ pétrolifère SLOF





BEIJING, 27 décembre 2019 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec » ou la « Société ») (HKEX : 386; SSE : 600028; NYSE : SNP) a annoncé une avancée majeure alors que le système de forage orientable rotatif Sinomacs ATS I conçu par la Société a foré à une profondeur de 857 mètres après avoir travaillé 141 heures sans interruption du 13 au 19 décembre dans un puits de pétrole du SLOF (champ pétrolifère de Shengli), dans la province de Shandong.

L'appareil Sinomacs ATS I a foré en effectuant une rotation maximale de 6,6 degrés par 30 mètres, et Liu Rushan, expert renommé en technologie des appareils de forage, a commenté le rendement global de l'appareil en déclarant qu'il s'agissait « de résultats marquants qui démontrent que les problèmes associés aux systèmes de forage rotatif traditionnels ont été résolus ».

Le système de forage rotatif orientable est l'assistant clairvoyant et rapide de la foreuse qui permet de forer plus vite et à moindre coût dans les réservoirs souterrains de gaz et de pétrole. C'est la technologie de prédilection des sociétés pétrolières pour compléter le forage de puits horizontaux en raison de sa capacité à atteindre sa cible à tout coup selon la trajectoire précise prédéterminée.

Plus de 40 % des puits directionnels dans le monde sont en train de mettre en oeuvre ce système, mais il s'agit d'une technologie extrêmement difficile à concevoir en raison du grand nombre de disciplines auquel il faut faire appel lors de la phase de recherche et de développement.

L'équipe de recherche et de développement de Sinopec est partie de zéro avec un principe de conception et de calcul né d'innombrables expériences, tests et simulations sur les composants mécaniques, électroniques et logiciels. Le premier système de forage rotatif orientable à poussée statique a été créé en décembre 2012.

Un an plus tard, le système de forage rotatif orientable de Sinopec a continué de connaître du succès lors d'essais menés sur le terrain grâce à quatre modules de surveillance du sol, de communication bidirectionnelle, de mesure de fond pendant le forage et de contrôle de la direction le long du trou.

Depuis 1999, Sinopec a fait des recherches et développé le système de forage rotatif orientable de façon indépendante. Vingt ans plus tard, ce système est finalement devenu un système complet de technologie et d'équipement brevetés.

« Même lorsque le marché du pétrole était au ralenti, Sinopec a investi des ressources considérables pour assurer la recherche et le développement du système de forage rotatif orientable », a déclaré Chen Xikun, vice?président du conseil et directeur général de Sinopec Oilfield Service Corporation.

« Sinopec continuera à développer et à promouvoir l'application du système de forage rotatif orientable pour produire en masse la technologie dans le futur afin que les services gaziers et pétroliers de Sinopec s'axent autour du développement de produits professionnels haut de gamme. »

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que d'autres produits et technologies. En outre, Sinopec se consacre à la recherche, au développement et à l'application de technologies énergétiques.

Pour mener à bien sa mission visant à « nourrir la beauté de la vie », Sinopec met en place des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte et la croissance verte et à faibles émissions de carbone afin de créer une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

