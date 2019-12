Sinopec maîtrise le système de forage dirigeable Sinomacs ATS I en réalisant une avancée majeure dans le champ pétrolifère SLOF





PÉKIN, 27 décembre 2019 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec » ou la « Société ») (HKEX : 386 ; SSE : 600028 ; NYSE : SNP) a annoncé avoir réalisé une avancée majeure, car son système de forage rotatif dirigeable de type Sinomacs ATS I développé par ses soins a réussi à forer à une profondeur de 857 mètres après avoir travaillé 141 heures d'affilée, du 13 au 19 décembre, dans un puits de pétrole situé dans le champ pétrolifère de Shengli appelé « SLOF », dans la province du Shandong.

Le taux d'accumulation de Sinomacs ATS I a atteint un maximum de 6,6 degrés par 30 mètres et l'ensemble de cette performance a été qualifiée par le remarquable expert en technologie des appareils de forage Liu Rushan de « résultats historiques qui ont résolu les problèmes liés aux systèmes de forage rotatif traditionnels ».

Le système de forage rotatif dirigeable est l'assistant tourné vers l'avenir et agile de la foreuse qui permet de forer plus rapidement et à moindre coût dans les réservoirs souterrains de gaz et de pétrole. C'est la technologie de prédilection des compagnies pétrolières pour compléter le forage de puits horizontaux en raison de sa capacité à atteindre les cibles à chaque fois, en fonction du parcours conçu avec précision.

Plus de 40 pour cent des puits à direction dans le monde mettent en oeuvre ce système, mais c'est une technologie extrêmement difficile à développer en raison du grand nombre de champs concernés par le processus de R & D.

L'équipe de R & D de Sinopec est partie de rien et a forgé un principe de conception et des calculs nés d'innombrables expériences, tests et stimulations sur les composants mécaniques, électroniques et les logiciels. Le premier système de forage rotatif dirigeable à poussée statique a été créé en décembre 2012.

Un an plus tard, le système de forage rotatif dirigeable de Sinopec a remporté un succès continu grâce à quatre modules de surveillance du sol, de communication bidirectionnelle, de mesures pendant le forage (MWD en anglais) et de contrôle de la direction en fond de trou lors d'essais sur le terrain.

Depuis 1999, Sinopec recherche et développe le système de forage rotatif dirigeable de façon indépendante. Au bout de 20 ans, cela a abouti à un système complet de technologie et d'équipement qui fait l'objet de droits de propriété intellectuelle.

« Même au moment où le marché pétrolier tournait au ralenti, Sinopec a investi des ressources considérables pour assurer la recherche et le développement du système de forage rotatif dirigeable », a déclaré Chen Xikun, vice-président et directeur exécutif de Sinopec Oilfield Service Corporation.

« Sinopec va continuer à développer et à promouvoir l'application du système de forage rotatif dirigeable pour produire à grande échelle de la technologie à l'avenir, afin que les services gaziers et pétroliers de Sinopec s'acheminent vers la voie du développement professionnel haut de gamme ».

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que d'autres marchandises et technologies. Sinopec se consacre par ailleurs à la recherche, au développement et à l'application de technologies énergétiques.

Pour mener à bien sa mission visant à « nourrir la beauté de la vie (fueling beautiful life) », Sinopec met en place des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte et la croissance verte et à faibles émissions de carbone afin de créer une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1059690/Sinopec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 décembre 2019 à 13:16 et diffusé par :