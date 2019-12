TCL va présenter la technologie Mini-LED de dernière génération sur le CES 2020





SHENZHEN, Chine, 27 décembre 2019 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), un acteur prépondérant dans l'industrie mondiale de la télévision, qui est aussi une entreprise de premier plan d'électronique grand public, présentera la technologie Mini-LED de dernière génération parmi une série complète d'innovations phares à l'occasion du CES 2020, qui va se dérouler à Las Vegas du 7 au 10 janvier.

TCL est déjà l'une des marques d'électronique grand public qui connaît la plus forte croissance grâce à ses solutions sophistiquées pour la télévision. L'entreprise a notamment lancé en Amérique du Nord et en Europe plus tôt cette année le premier téléviseur au monde qui utilise des rétro-éclairages Mini-LED très performants et elle continue d'améliorer et de favoriser la pénétration des Mini-LED sur le marché. Grâce à la technologie Quantum Contrast, une nouvelle norme de qualité d'image a été définie pour les téléviseurs, grâce à des dizaines de milliers de Mini-LED individuels qui alimentent les modèles les plus haut de gamme de TCL, au service d'un écran qui offre un contraste hors pair et une clarté brillante. L'entreprise va à nouveau placer la barre plus haut et dévoiler la dernière génération de performances des Mini-LED lors de sa conférence de presse sur le salon CES qui se tiendra le 6 janvier 2020, en présence des principaux organes de presse du monde entier.

« TCL est très heureuse de participer au plus grand salon de la technologie et d'avoir une place sur la plus grande scène de la technologie pour partager non seulement ses derniers développements en termes de Mini-LED, mais aussi sa vision de l'industrie à l'ère de l'IA et de l'IdO », a déclaré Kevin Wang, PDG de TCL Industrial Holdings et de TCL Electronics. « TCL s'engage à offrir une gamme plus large de produits dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs et de leur offrir des expériences meilleures et plus personnalisées. J'espère, qu'à l'instar de tous nos produits, cette nouvelle gamme de téléviseurs va améliorer la vie de nos clients en apportant de la joie dans leurs foyers, et ceci à l'échelle du globe. »

Les annonces de TCL sur le CES seront également diffusées en continu sur les plateformes des médias sociaux de l'entreprise :

Facebook - @tclelectronicsglobal

Twitter - @TCL_TV_Global et @TCL_USA

YouTube - @TCL Electronics et @TCL USA

Conférence de presse TCL :

6 janvier 2020

12 h, heure normale du Pacifique

Salle de danse D, Oceanside, Mandalay Bay Convention Center

Stand TCL :

Du 7 au 10 janvier 2020

Stand 12930, Hall central, Las Vegas Convention Center

À propos de TCL

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise d'électronique grand public en pleine croissance et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981 en Chine, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. Selon le cabinet Sigmaintell, TCL s'est classée à la deuxième place sur le marché mondial de la télévision en termes de volume de ventes entre le premier et le troisième trimestre 2019. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux produits audio et à ceux pour la maison intelligente.

