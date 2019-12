La nouvelle gamme de barres de son de LG offre une expérience sonore haut de gamme à encore plus de consommateurs





La gamme 2020 comprend des modèles améliorés offrant un son Meridian haute résolution et une expérience sonore immersive signée Dolby Atmos et DTS:X

TORONTO, le 27 déc. 2019 /CNW/ - LG Electronics (LG) présentera au CES 2020 une impressionnante gamme de barres de son offrant un son de qualité supérieure, une connectivité simplifiée, des fonctionnalités intelligentes et une conception élégante qui s'intègre parfaitement à tout téléviseur de LG.

Les nouveaux modèles de barres de son de LG offrent un son riche et réaliste qui captive les consommateurs en raison de sa précision et de sa profondeur. La gamme de barres de son 2020 tire parti du partenariat de longue date entre LG et Meridian audio, puisque plus de modèles sont dotés des technologies à la fine pointe de la technologique de l'entreprise, comme la technologie Bass and Space, qui améliore la reproduction des basses, et la technologie Image Elevation, qui offre une expérience d'écoute plus réaliste en rehaussant la clarté des voix et des instruments principaux. La majorité des modèles 2020 prend également en charge les technologies Dolby Atmos et DTS:X pour offrir un son dynamique et tout à fait immersif.

La nouvelle fonctionnalité de calibration intelligente de la pièce des barres de son haut de gamme de LG garantit un son plus optimisé en ajustant automatiquement le son en fonction des caractéristiques de la pièce. Ces modèles avancés effectuent eux-mêmes la calibration et sont capables de reconnaître et d'analyser les tons pour évaluer avec exactitude les dimensions d'un espace donné pour ajuster le son en conséquence. Lors de la lecture d'un contenu produit par Dolby Atmos ou DTS:X, cette technologie permet aux utilisateurs de profiter d'un son ambiophonique ultra réaliste qui semble provenir de plusieurs directions. Et c'est sans compter que les barres de son haut de gamme de LG sont dotées d'un algorithme de traitement avancé qui peut rehausser les formats de fichiers conventionnels pour les rapprocher de la qualité studio.

Offrant l'expérience de cinéma maison la plus réaliste qui soit, les nouvelles barres de son de LG prennent en charge le passage en 4K et un son de qualité cinématographique grâce à l'ensemble de haut-parleurs arrière sans fil SPK8 facultatif, qui est compatible avec les plus récents modèles de barres de son de LG. Et grâce à l'assistant Google intégré aux modèles 2020, les utilisateurs peuvent commander leurs appareils domestiques intelligents compatibles par l'entremise de leur barre de son LG en prononçant des commandes vocales simples. Il sera maintenant plus facile que jamais de connecter les barres de son de LG grâce à l'ajout du canal de retour audio amélioré (eARC). Les propriétaires peuvent maintenant brancher des appareils externes directement dans leur téléviseur prenant en charge l'eARC et profiter d'un son tridimensionnel de formats audio haute résolution, comme Dolby True HD et DTS Master Audio1.

Parmi les nouveaux produits de LG faisant partie de la catégorie des barres de son se trouvent deux lauréats du prix de l'innovation au CES. Les modèles haut de gamme SN9YG et SN11RG sont reconnus pour leur qualité sonore avancée et leur convivialité. Le modèle phare SN11RG, quant à lui, est un système à 7.1.4 canaux doté de deux haut-parleurs arrière sans fil qui offrent un son à rayonnement vers l'avant et le haut pour une expérience d'écoute à 360 degrés. Offrant une conception élégante et intemporelle qui s'agence parfaitement aux téléviseurs minimalistes de 55 et de 65 pouces de LG, ces barres de son attrayantes créent une harmonie visuelle homogène qui donne un look épuré à n'importe quelle pièce.

« Notre objectif a toujours été de permettre à plus de consommateurs de profiter d'un meilleur son en offrant plus de produits incroyables qui tirent parti de notre partenariat avec Meridian, et nos plus récentes barres de son y parviennent avec succès, confie Park Hyung-woo, chef des activités audio et vidéo de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. Hautement performantes, pratiques et ultra polyvalentes, les plus récentes barres de son de LG rendront l'expérience sonore haut de gamme accessible à plus de consommateurs partout dans le monde. »

Les personnes qui visiteront le kiosque de LG (hall central du Centre des congrès de Las Vegas, kiosque no 11100) pourront directement entendre les plus récentes barres de son de LG. Restez au courant des annonces de LG au CES en suivant le mot-clic #LGCES2020 sur les médias sociaux.

1 Pour les modèles de barres de son LG haut de gamme SN11RG, SN10YG, SN9YG et SN8YG.

