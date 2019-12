La Loro Parque Fundación sauve 10 espèces de perroquets de l'extinction totale dans la nature





La fondation, qui célèbre cette année son 25e anniversaire, a ajouté la conure à poitrine grise à la liste des espèces qu'elle a réussi à sauver de l'extinction grâce à son travail in situ et ex situ

TENERIFE, Espagne, 27 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Cette année, dans le cadre de la célébration de son 25e anniversaire, la Loro Parque Fundación a réussi à ajouter la conure à poitrine grise (Pyrrhura Griseipectus), originaire du Brésil, à sa liste d'espèces sauvées de l'extinction. Forte de ce succès, la fondation célèbre avoir déjà empêché la disparition de 10 espèces de perroquets grâce à son engagement durable dans le cadre de projets de protection et de conservation in situ et ex situ.

Perroquets se reposant sur des branches

La conure à poitrine grise, originaire du massif de Baturité, était une espèce menacée car elle était victime de captures illégales destinées au commerce d'animaux de compagnie et souffrait d'un manque de sites de nidification appropriés. Cependant, l'alliance entre la Loro Parque Fundación et l'organisation AQUASIS a renforcé le travail du biologiste de renom Fabio Nunes et de son équipe dans la région. C'est ainsi qu'ils ont réussi à répertorier plus de 1 000 bébés nés dans des nids artificiels.

Ce résultat incroyable est précisément dû au placement de ces nids artificiels et à leur surveillance depuis 2010, malgré les difficultés rencontrées au cours de ce processus, par exemple celles liées à la protection contre les prédateurs.

L'un des moyens d'observer et de comprendre les habitudes de cette espèce, peu connue dans le passé, a consisté en une présence active sur le terrain, qui a permis aux spécialistes d'obtenir une grande quantité d'informations scientifiques très importantes, notamment pour d'autres projets présentant des caractéristiques similaires.

Le travail de marquage a aussi été fondamental, car il permet la collecte de données relatives aux déplacements et à la distribution des conures (par le biais de leur baguage), celles-ci étant très douées pour se dissimuler dans la végétation. Par ailleurs, la création de zones protégées, reconnues par la population locale, a également joué un rôle essentiel dans ce processus.

À partir de maintenant, une nouvelle étape commence pour l'espèce. En effet, un programme ex situ sera mis en oeuvre pour sa réintroduction dans certains des lieux historiques d'où elle avait disparu. À cet égard, il convient de noter que dans la seule Loro Parque Fundación, plus de 60 spécimens sont nés ces dernières années.

Au total, depuis que la fondation a commencé à collaborer avec ce projet, elle a alloué environ 400 000 USD à la protection de la conure à poitrine grise. Ainsi, le nombre d'oiseaux est passé d'environ 100 à 1 000 en 2019, la faisant changer de catégorie sur la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), passant de « en danger critique d'extinction » à « en voie de disparition ».

À ce jour, la fondation a consacré plus de 21 millions USD au soutien de projets de conservation, et la reclassification de bon nombre de ces dix espèces représente un succès mondial en matière de conservation, faisant de cette organisation à but non lucratif la plus efficace en matière de préservation des écosystèmes tropicaux de par son travail de protection des perroquets.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1058531/A_man_places_trackers_on_the_parrots.jpg

Communiqué envoyé le 27 décembre 2019 à 03:00 et diffusé par :