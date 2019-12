Le 13e Festival Dongzhi Ejiao se tient dans le comté de Dong'e, dans la province du Shandong





DONG'E, Chine, 27 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 22 décembre, le 13e festival Dongzhi Ejiao a eu lieu dans le berceau de l'Ejiao (remède traditionnel à base de gélatine de peau d'âne), dans le comté de Dong'e, province du Shandong. Il était parrainé par la branche de la pâte à base d'herbes de l'Association chinoise de médecine chinoise, le Comité de spécialité de l'Ejiao de l'Association chinoise de médecine traditionnelle chinoise et du Centre national de recherche en ingénierie pour la médecine traditionnelle chinoise à base de gélatine. Il a été organisé par l'Association commerciale de l'Ejiao de Shandong et l'entreprise Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. (DEEJ).

Afin de promouvoir la culture de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), de diffuser le concept de soins de santé s'appuyant sur la MTC et de faciliter le développement des services de santé de la MTC, l'évènement a réuni des experts de la MTC, de la gériatrie et de l'industrie de la gélatine qui ont parlé de la valeur nutritionnelle de l'Ejiao comme tonifiant en hiver.

Lors de la cérémonie de lancement, DEEJ a lancé Yan Zhen Qing Ejiao Cubilose, un nouveau produit instantané à base d'Ejiao. C'est une autre invention ingénieuse de DEEJ après le succès de son Fresh Instant Ejiao. L'Ejiao Cubilose (protéine comestible) a encore élargi la gamme de produits instantanés de DEEJ, ce qui facilite la prise de ce tonifiant en hiver.

Pendant l'évènement, DEEJ et le Tianjin Research Institute for Advanced Equipment de l'université Tsinghua ont conjointement signé un contrat portant sur la construction du projet de soins de santé basés sur la TCM intelligente. DEEJ a publié les normes de qualité de l'Ejiao et la déclaration d'intégrité, en collaboration avec des organisations commerciales et de grandes entreprises de R & D, de production et de tests d'exploitation telles que l'Association chinoise de médecine traditionnelle chinoise, Ali Health, JD Health et le Centre national de recherche en ingénierie pour la médecine traditionnelle chinoise à base de gélatine. Les normes de qualité et la déclaration d'intégrité de l'Ejiao vont permettre de normaliser davantage les réglementations du secteur et de réglementer le marché de l'Ejiao, ce qui contribuera à garantir la qualité des produits à base d'Ejiao, à promouvoir le développement haut de gamme de l'industrie de l'Ejiao et à soutenir le développement sain du secteur de la MTC.

