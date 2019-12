La solution Safe City de Dahua réduit la criminalité à Brienon-sur-Amarçon





Situé dans le centre-nord de la France, Brienon-sur-Armançon compte environ 3 300 habitants. La ville dispose d'un réseau de pointe mais pâtit également d'une forte activité criminelle. Afin d'optimiser la sécurité de la ville, les autorités locales ont choisi d'adopter la solution Safe City de Dahua.

Défis

Deux grandes problématiques ont dû être traitées en priorité. Tout d'abord, la ville disposait d'un effectif de police très insuffisant, avec seulement un policier pour les 3 300 résidents. Ensuite, Brienon-sur-Armançon n'avait pas les câbles nécessaires pour permettre l'installation de systèmes de surveillance modernes.

Solution

Dahua Technology (SZSE:002236) a fourni une solution sur mesure avec divers dispositifs de pointe comme caméra PTZ, une caméra panoramique, une caméra thermique, une caméra ANPR, etc. Ces équipements sont reliés à un dispositif sans fil, composé d'une caméra PTZ et d'une antenne, qui transmet toutes les informations recueillies au point le plus élevé du centre-ville. Ces données sont ensuite transmises au centre de contrôle, ce qui permet à la police d'effectuer une surveillance en continu.

Les scènes fixes sont surveillées par des caméras générales et, une fois les critères de détection fixés par l'opérateur sont déclenchés manuellement ou par un véhicule (comme un fil-piège ou une intrusion), la caméra PTZ zoomera et activera automatiquement le suivi. Dahua Starlight Technology permet à la caméra PTZ d'enregistrer des détails en couleur, même avec une luminosité ultra-faible. Dotée d'un algorithme de reconnaissance des plaques minéralogiques, la caméra ANPR détecte et reconnaît le numéro d'immatriculation des véhicules se déplaçant à faible vitesse, et enregistre la situation sur les principaux axes routiers. La caméra thermique surveille les emplacements de barbecue du parc afin de détecter d'éventuels départ de feu, même à longue distance.

Avantages

La police de Brienon-sur-Armançon peut désormais travailler en toute efficacité depuis la salle de contrôle grâce à la solution Dahua Safe City, qui lui permet de surveiller les grandes zones de la municipalité et de répondre rapidement en cas de délit. Les vidéos enregistrées sont également des preuves cruciales et aident la police à résoudre les affaires de manière beaucoup plus efficace. Durant la première semaine d'essai de ce système intelligent, la police a déjà résolu une affaire de vol dans un cimetière grâce à des preuves enregistrées par la caméra PTZ de Dahua.

"La visite du siège de Dahua à Hangzhou il y a un an a permis de conclure un engagement réciproque ? afin d'équiper Brienon d'une surveillance vidéo. Nous nous félicitons de cet accord, qui a débouché sur l'installation du système et amélioré le quotidien de nos résidents", déclare M. Jean-Claude CARRA, maire de Brienon-sur-Armançon.

