QuEST Global s'apprête à présenter une plateforme IdO trans-sectorielle au salon CES 2020





- vise à fournir des connaissances commerciales plus approfondies et à créer de nouvelles sources de revenus dans une économie en tant que service

- accélère la transformation numérique par le biais d'un dispositif en tant que service, de la gestion des performances et de la surveillance à distance des actifs, de la maintenance prédictive et de l'automatisation

- optimisée par l'informatique de pointe, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, le traitement des langues naturelles, l'analyse des données, la blockchain, la réalité augmentée et le FOTA

LAS VEGAS et BANGALORE, Inde, 26 décembre 2019 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une société mondiale de services d'ingénierie et de cycle de vie de produits, présentera une plateforme IdO trans-sectorielle au salon CES (Consumer Electronic Show) 2020. La plateforme aidera à réaliser la vision de la transformation numérique pour les équipementiers et les fournisseurs de première catégorie dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'électronique grand public, l'informatique et l'automobile. Elle vise à fournir une meilleure connaissance de l'entreprise et à créer de nouvelles sources de revenus en offrant une expérience d'ingénierie connectée par le biais d'appareils en tant que service (DaaS, XaaS), de la gestion de la performance et de la surveillance à distance des actifs, de la maintenance prédictive, de l'automatisation et de l'analyse de la vision. Cette plateforme sera présentée au stand n° 1909, dans le pavillon Westgate.

Les composantes technologiques de cette plateforme ? l'informatique de pointe, l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, l'analyse des données, le traitement des langues naturelles, la blockchain, la réalité augmentée et le FOTA (firmware over the air) ? permettront non seulement d'accélérer l'adoption de l'IdO, mais également d'améliorer les perspectives commerciales et l'expérience de l'utilisateur final. Cette plateforme IdO en nuage permettra aux équipementiers et aux payeurs de maximiser l'utilisation des actifs, d'améliorer les revenus en créant de nouveaux services et d'améliorer l'expérience client en fournissant des résultats commerciaux mesurables.

À propos du lancement de la nouvelle plateforme IdO, Arun Pai, président du développement commercial de QuEST Global, a déclaré : « Avec des capacités éprouvées dans les technologies numériques omniprésentes, nous nous engageons à améliorer l'expérience de l'utilisateur final et à améliorer la productivité, l'efficacité et la disponibilité des produits et services d'ingénierie. Avec l'aide de cette plateforme, nos clients bénéficieront de résultats commerciaux et nous simplifierons également les défis technologiques auxquels ils sont généralement confrontés au cours de leur parcours de transformation numérique. »

En tant que partenaire de réflexion de confiance, QuEST Global vise à aider les équipementiers de semi-conducteurs, les concepteurs de puces, les sociétés d'électronique grand public et les sociétés d'informatique et de périphériques à accélérer leurs cycles de développement et d'innovation de produits, à créer des sources de revenus alternatives et à rendre leurs opérations plus efficaces grâce à ses solutions innovantes. La société s'engage à améliorer l'expérience client finale, à obtenir des résultats commerciaux et à simplifier le parcours numérique pour ses clients.

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global vise à devenir un partenaire mondial de confiance en ingénierie de produits et en services de cycle de vie pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz et des dispositifs médicaux. Avec une présence mondiale dans 15 pays, 67 centres de livraison mondiaux et plus de 12 500 employés, QuEST Global est convaincue qu'elle est à l'avant-garde de la convergence des innovations dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, des logiciels et de l'ingénierie numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer des sources de revenus alternatives, à améliorer l'expérience client et à rendre les processus et opérations de fabrication plus efficaces.

Communiqué envoyé le 26 décembre 2019 à 02:01 et diffusé par :