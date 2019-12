Mindtree est reconnue comme un innovateur par Avasant dans le secteur des services d'automatisation intelligente





- Le rapport met en exergue l'écosystème d'automatisation et l'expertise de Mindtree en matière d'innovation

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 26 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été reconnue comme un « innovateur » dans le rapport RadarViewtm 2019 d'Avasant sur les services d'automatisation intelligente. Le rapport identifie les grands acteurs du numérique qui font preuve d'innovation et de maturité avec leurs offres d'automatisation intelligente, telles que l'automatisation des processus robotisés (RPA), l'apprentissage automatique (ML), l'intelligence artificielle (IA) et les agents conversationnels.

Le rapport cite l'écosystème d'automatisation des partenaires stratégiques de Mindtree, les investissements dans les centres d'innovation numérique collaboratifs et les compétences nécessaires pour refondre les processus d'entreprise traditionnels.

Le rapport reconnaît également la maturité des pratiques de Mindtree et les initiatives mondiales d'automatisation dans tous les secteurs d'activité, notamment :

Ses centres mondiaux d'innovation numérique situés à Bangalore , New Jersey et dans la Silicon Valley qui visent à promouvoir la collaboration avec les clients, développer des prototypes et déployer des solutions plus rapidement

, et dans la Silicon Valley qui visent à promouvoir la collaboration avec les clients, développer des prototypes et déployer des solutions plus rapidement L'intégration de l'IA / ML et de la RPA à ses plateformes propriétaires comme ATLAStm et CAPEtm afin d'apporter des capacités d'automatisation, de prédiction et de correction

Des partenariats avec l'université de Stanford , l'Indian Institute of Science et l'Institut indien de technologie (IIT) de Madras qui visent à soutenir et mettre l'accent sur la prochaine génération de recherche en automatisation, telle que l'IA, l'analytique, les données non structurées et les robots intelligents

« Mindtree a fait des investissements concertés pour faire progresser ses capacités d'automatisation par le biais de partenariats stratégiques et de centres de recherche et d'innovation. Cela nous permet de jouer un rôle très complet dans le développement et le déploiement de solutions de nouvelle génération pour nos clients », a déclaré Manas Chakraborty, responsable mondial des lignes de services d'entreprise pour Mindtree. « Il est formidable de voir Avasant reconnaître notre culture numérique profondément enracinée et notre expertise en matière d'automatisation pour matérialiser des idées et aider nos clients à repenser la transformation de l'entreprise. »

« À l'heure où le secteur de l'automatisation intelligente passe de simples mises en oeuvre de la RPA à l'automatisation de processus complexes, la stratégie d'automatisation de Mindtree évolue en binôme avec la feuille de route de l'industrie », a déclaré Swapnil Bhatnagar, directeur de recherche chez Avasant. « L'entreprise propose l'automatisation comme partie intégrante de la concrétisation de ses projets en utilisant la RPA, l'IA et l'analyse et développe des solutions spécifiques à l'industrie en s'appuyant sur son solide écosystème de partenaires. Cette approche de la réalisation de projets, couplée aux investissements sans cesse réalisés dans les technologies cognitives par son unité opérationnelle d'automatisation, a fait de Mindtree un innovateur dans le rapport RadarView 2019 d'Avasant pour les services d'automatisation intelligente. »

Il s'agit du deuxième rapport annuel d'Avasant sur les services d'automatisation intelligente, qui a été créé pour répondre au passage aux services numériques qui favorisent la transformation de l'entreprise. Le rapport RadarViewtm d'Avasant est une évaluation indépendante qui reflète les véritables compétences des fournisseurs de services, dans l'optique de les jauger en tant que partenaires à long terme pour les entreprises mondiales qui évoluent vers le numérique.

Vous pouvez lire l'intégralité du rapport RadarViewtm 2019 sur les services d'automatisation intelligente en cliquant sur ce lien .

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, qui aide les entreprises à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Intrinsèquement numérique depuis sa création en 1999, et faisant désormais partie du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique ses connaissances approfondies du domaine en s'engageant auprès de plus de 350 entreprises clientes à abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans plus de 18 pays et comptant plus de 40 bureaux dans le monde entier, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour dans notre culture du succès qui s'appuie sur quelque 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Tous les noms de produits et d'entreprises sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter:

INDE

Swetha Ganesan

Mindtree Ltd

+91-9789061981

Swetha.Ganesan@mindtree.com

ÉTATS-UNIS

Erik Arvidson

Matter

978-518-4542

mindtree@matternow.com

EUROPE

Edward Stevenson

Hotwire

+44-783-459-7877

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 décembre 2019 à 00:40 et diffusé par :