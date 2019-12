JA Solar va fournir des modules de 490 MW au projet de transmission UHT de Huanghe Hydropower Development





BEIJING, 26 décembre 2019 /CNW/ - JA Solar, grand fabricant mondial de produits photovoltaïques à haut rendement, annonce avoir remporté l'appel d'offres pour la fourniture de 490 MW de modules haute efficience destinés au projet de transmission à ultra-haute tension (UHT) de Huanghe Hydropower dans la province de Qinghai. Le projet, d'une échelle de 3,1 GW, le premier projet de démonstration UHV au monde, est d'une grande importance aussi en ce qu'il verra appliquer de nouvelles technologies et explorer des possibilités de déploiement de projets d'énergie renouvelable UHT.

Pour le projet, JA Solar fournira ses modules mono PERC 9BB demi-cellules bifaces à double vitrage, ce qui facilitera l'intégration de produits solaires avancés et du réseau électrique UHT. D'une puissance de sortie de masse de 410 W et d'un rendement de conversion de 20,4 %, ces modules intègrent certaines technologies comptant parmi les plus avancées, notamment la cellule bifaciale, la 9BB, la demi-cellule et la structure à double vitrage. Plus précisément, la technologie 9BB diminue la perte de résistance; la technologie demi-cellule permet de meilleures performances dans des conditions d'ombrage; la structure à double vitrage assure une meilleure adaptabilité à divers environnements. De plus, pour atténuer efficacement la dégradation induite par la lumière (LID), la technologie de dopage au gallium est appliquée aux plaquettes de silicium. Toutes ces technologies se conjuguent pour faire que le module optimise les performances de production d'énergie. Qui plus est, sa grande fiabilité et sa forte adaptabilité environnementale, le module avancé de JA Solar ayant subi avec succès les tests de TUV Nord et d'Intertek, en font le produit idéal pour réduire le coût des accessoires ou annexes (BOS) et le LCOE.

Commentant le projet, Jin Baofang, président du conseil d'administration de JA Solar, a déclaré : « Huanghe Hydropower Development Co., Ltd est une grande société énergétique globale qui relève de la State Power Investment Corporation. Elle compte 20 ans d'expérience dans la construction et le développement de centrales photovoltaïques, et sa relation de coopération avec JA Solar s'inscrit dans une perspective de long terme. Nous sommes honorés de collaborer avec Huanghe Hydropower sur ce projet pionnier, et nous entendons continuer à travailler avec nos partenaires pour promouvoir l'application à grande échelle de produits à haut rendement et faire que l'industrie atteint la parité réseau à l'échelle mondiale. »

