PABLO AIR devient la première entreprise coréenne à réussir à livrer un colis sur 57,5 km en 1 heure et 56 minutes de vol avec un drone.





SÉOUL, Corée du Sud, 26 décembre 2019 /PRNewswire/ -- PABLO AIR a réalisé avec succès une livraison à longue distance par drone depuis le port de Seogwipo sur l'île de Jeju jusqu'au port de Cheonjin sur l'île de Wudo le 2 novembre 2019, ouvrant la voie à une époque où les services de livraison peuvent être reçus par drone n'importe où.

Le drone est considéré comme un concept emblématique de la 4e révolution industrielle et la compétition pour introduire les drones dans les affaires et obtenir un avantage concurrentiel sur le marché commercial devient féroce aux États-Unis, en Chine, en Europe et ailleurs dans le monde. Auparavant, les drones de petite taille et à bas prix étaient essentiellement utilisés pour obtenir des images et des vidéos. Maintenant, cependant, les drones à coût élevé et de taille moyenne effectuent des missions diverses dans des secteurs tels que l'agriculture, la surveillance, la prise de mesure et la livraison. À l'avenir, alors que les véhicules aériens sans pilote de grande taille deviennent disponibles et que les drones volants autonomes sont utilisés commercialement comme un véhicule de transport personnel, on s'attend à ce que les drones soient appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans les domaines du transport et de la circulation.

PABLO AIR est une société basée en Corée de développement de matériel et de logiciel pour véhicules aériens sans pilote. Créée le 8 août 2018, elle vient de fêter son premier anniversaire, mais elle est devenue la première entreprise coréenne à réaliser avec succès une livraison à longue distance par drone. Les drones devenant à présent la composante clé de ses services, l'entreprise se concentre sur le développement de plateformes et de solutions de vol en nuée. S'appuyant sur ses services pour véhicules aériens sans pilote, PABLO AIR étend son champ d'activité à d'autres domaines tels que le divertissement et l'éducation. La société a la capacité de concurrencer les entreprises de classe mondiale lors d'événements où sont réalisées des démonstrations de drones. En raison de la technologie de vol en nuée de l'entreprise, la société dispose du plus grand événement de démonstration de drone en Corée.

- PABLO AIR établit un nouveau record de livraison par drone en Corée

Dans une démonstration d'une livraison à longue distance par drone effectuée le 2 novembre 2019, PABLO AIR a établi le record de livraison par drone de plus longue durée et de plus grande distance de Corée en pilotant un drone sur 57,514 km durant 1 heure et 56 minutes.

La livraison par drone a été rendue possible grâce à la solution logistique par véhicules aériens sans pilote développée par PABLO AIR.

Le drone hybride peut voler en toute sécurité sur plus de 57 km.

Le système de communication hétérogène LTE-Sat permet une communication avec le drone de n'importe où sur terre.

Le système de contrôle au sol permet à une seule personne de contrôler des drones en nuée.

L'application mobile permet aux clients de suivre et de surveiller le processus de livraison en temps réel.

La vidéo de démonstration de livraison par drone effectuée par PABLO AIR est disponible sur le site Web (www.pabloair.com) ou sur YouTube (PABLO AIR Channel).

- Les possibilités sans limites de la technologie de vol en nuée

PABLO AIR a été la première entreprise coréenne à effectuer avec succès une démonstration de drones avec 100 drones utilisant la technologie de vol en nuée lors du salon Drone Regulatory Sandbox Fair le 7 mars. En outre, le logiciel de pilotage de drones en nuée développé par PABLO AIR sera bientôt disponible sur le marché.

PABLO AIR travaille également en étroite collaboration avec l'armée, qui s'intéresse vivement à la technologie de vol en nuée. Récemment, l'armée coréenne a créé un groupe de combat de drones robots qui effectuera des missions de surveillance, de reconnaissance, d'attaque et de transport de matériel militaire.

PABLO AIR a déclaré que la société tirera profit de sa technologie originale de vol en nuée pour développer des solutions aériennes sans pilote pouvant être appliquées dans plusieurs domaines y compris les secteurs privé et public, ainsi que l'armée, pour devenir un leader du marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1058041/PABLO_AIR.jpg

