EpiVax annonce une année record en matière de croissance en 2019 et établit de nouveaux objectifs pour 2020

PROVIDENCE, Rhode Island, 24 décembre 2019 /PRNewswire/ -- EpiVax (« EpiVax, Inc. ») continue ses performances exceptionnelles et la croissance de son personnel en 2019 tout en identifiant de nouveaux objectifs à atteindre en 2020.

L'équipe de développement commercial a conclu 15 % de contrats en plus en 2018 et a acquis deux nouveaux clients pour l'ISPRI, l'interface de criblage in silico d'immunogénicité et de réingénierie des protéines, ce qui porte le nombre total de licences à 14. Plus d'un million de séquences ont été criblées sur l'ISPRI pour des clients commerciaux et universitaires cette année.

L'équipe d'immunoinformatique a mis à niveau toutes les plateformes in silico et a développé de nouvelles stratégies pour l'analyse des produits biologiques très complexes, y compris ceux contenant des acides aminés non naturels. Ces améliorations ont permis à l'équipe travaillant sur les thérapeutiques à base de protéines de se pencher sur le cas de l'industrie croissante des produits thérapeutiques peptidiques.

Les équipes Tregitope et de développement de vaccins d'EpiVax ont fait progresser la science dans les domaines de la thérapie auto-immune, des maladies infectieuses et de la santé des animaux. Notamment, des données mettant en évidence le potentiel des Tregitopes, une découverte d'EpiVax, pour traiter le diabète de type I ont été présentées dans la revue Nature Scientific Reports. Le nombre de collaborations financées a également augmenté de 15 %, contribuant à la liste des publications conjointes. Un total de neuf publications sont parues dans des revues scientifiques hautement cotées.

Les membres de l'équipe ont assisté à plus de 50 conférences à travers le monde, dans des lieux tels que Berne, Bamako, Lisbonne, Hambourg, Paris, Édimbourg, les États-Unis et autres. EpiVax a également organisé cinq séminaires scientifiques, portant les concepts de « science sans crainte » dans le domaine de l'immunogénicité et de la mise au point de vaccins à des contacts à Cambridge, Séoul, Tokyo, Amsterdam et Gand.

La société a également augmenté son personnel à hauteur de 15 % et accueille ses nouveaux membres de l'Epi-Team au sein des équipes Tregitope, d'immunoinformatique, des thérapeutiques à base de protéines, de développement de vaccins et de personnel de laboratoire. EpiVax maintient sa tradition de diversité sur le lieu de travail avec une équipe scientifique composée de plus de 50 % de femmes et avec des femmes qui dirigent quatre des sept services.

EpiVax compte bien dépasser ces objectifs en 2020 et se penche déjà sur une nouvelle collaboration institutionnelle dans l'Union européenne pour rechercher un vaccin antigrippal amélioré à compter de janvier 2020.

À propos d'EpiVax :

EpiVax est une société privée de biotechnologie créée il y a 21 ans située à Providence, dans le Rhode Island, avec un vaste portefeuille de projets comprenant les vaccins et les immunothérapies concernant les maladies infectieuses, l'auto-immunité et le cancer. Les scientifiques d'EpiVax, dirigés par les cofondateurs Dr Annie De Groot et Bill Martin, sont leaders dans le domaine de l'évaluation des risques de l'immunogénicité. Les outils ISPRI et iVAX pour la thérapeutique et les vaccins sont utilisés par de nombreuses sociétés à l'échelle mondiale. Rendez-vous sur www.epivax.com pour plus d'informations.

