La gouverneure générale rend visite aux troupes pendant la période des Fêtes





OTTAWA, le 24 déc. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, a visité des membres des Forces armées canadiennes (FAC) en mission en Lettonie et en Roumanie dans le cadre de l'opération REASSURANCE, les 22 et 23 décembre 2019.

Accompagnée du général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense, la gouverneure générale a pu témoigner son soutien aux troupes et constater le travail effectué par celles-ci. Elle a également rencontré le ministre de la Défense de la Lettonie, M. Artis Pabriks, ainsi que l'ambassadeur du Canada en Roumanie, M. Kevin Hamilton.

À l'occasion de la période des Fêtes, dans un message adressé aux membres des FAC et du service extérieur, la gouverneure générale a remercié ceux et celles qui se trouvent à l'étranger pendant les Fêtes : « La diplomatie - ce qui comprend la diplomatie de défense et la diplomatie opérationnelle - peut être un exercice exigeant dans notre monde de plus en plus complexe. La vie des membres déployés à l'étranger gravite autour du service et de la mobilisation et s'accompagne souvent de contraintes strictes pour la famille, parfois, de risques importants et, toujours, de missions à l'étranger. »

Cliquez ici pour le lire le message complet.

Des images de cette visite sont disponibles sur le site Web de la gouverneure générale.

Autres faits

Consciente de l'ampleur du sacrifice et de l'engagement requis pour servir notre pays, la gouverneure générale et commandante en chef du Canada visite régulièrement des établissements militaires au pays et à l'étranger.

visite régulièrement des établissements militaires au pays et à l'étranger. Il s'agit de la troisième visite de la gouverneure générale dans cette région depuis le début de son mandat. Son Excellence s'est rendue récemment dans la région baltique pour une visite en Lituanie, du 24 au 26 novembre 2019, et en Estonie, du 26 au 28 novembre 2019, afin de souligner le partenariat profondément enraciné entre le Canada et ces deux pays.

en Estonie, du 26 au 28 novembre 2019, afin de souligner le partenariat profondément enraciné entre le et ces deux pays. En janvier 2018, la gouverneure générale a également rencontré le personnel militaire canadien déployé dans le cadre de l'opération UNIFIER, en Ukraine , et de l'opération REASSURANCE, en Lettonie.

, et de l'opération REASSURANCE, en Lettonie. La gouverneure générale a aussi visité des membres du personnel militaire dans tout le pays, notamment à la Base de soutien de la 5e Division du Canada (BS 5 Div C) Gagetown , à la 12e Escadre Shearwater, à la BFC Esquimalt, à la 17e Escadre de la BFC Winnipeg, à la 15e Escadre de la BFC Moose Jaw, à la Force opérationnelle interarmées (Nord) et à la 5e Escadre Goose Bay.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 24 décembre 2019 à 11:51 et diffusé par :