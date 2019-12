La 21e campagne annuelle du Train des Fêtes du CP a terminé une autre tournée profitable en amassant plus de 1,49 million de dollars et 238 393 livres de denrées





CALGARY, le 24 déc. 2019 /CNW/ - La 21e campagne annuelle du Train des Fêtes du CP a conclu une fois de plus une tournée fructueuse en Amérique du Nord en présentant de la musique entraînante et en soutenant plus de 170 collectivités sur son itinéraire. Le calcul des chiffres définitifs n'est toujours pas terminé, mais l'on sait que, jusqu'ici cette année, plus de 1,49 million de dollars canadiens et quelques 238 393 livres de denrées ont été amassés pour les banques alimentaires locales.



Depuis sa première campagne en 1999, le programme du Train des Fêtes a amassé au-delà de 16,7 millions de dollars canadiens et 4,7 millions de livres de denrées.

« Le Train des Fêtes du CP émerveille des auditoires de tous âges en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans, déclare Keith Creel, président et chef de la direction du CP. Notre collaboration avec les banques alimentaires locales pour que les collectivités soient plus conscientes de la faim est la pierre angulaire du succès du Train des Fêtes et voir les foules venir célébrer et donner généreusement nous rappelle pourquoi ce programme est toujours si important. »

Alan Doyle et The Beautiful Band ont entamé la saison à Montréal à bord du train des États-Unis qui a sillonné l'État de New York et le sud de l'Ontario. Puis, Meghan Patrick, la lauréate du prix de l'artiste féminine de l'année de la Canadian Country Music Association (CCMA), ainsi que Tanika Charles et Kelly Prescott, ont pris le train à Chicago en direction de Gleichen en Alberta pour le dernier programme de cette saison magique. Vishten, un trio acadien spectaculaire, a offert des prestations en français et en anglais aux escales au Québec.

Madeline Merlo, une talentueuse artiste lauréate de la CCMA, ainsi que Scott Helman, nommé aux JUNO en 2018 pour le prix de l'auteur-compositeur de l'année, ont pris le train canadien de Montréal à Clagary. Terri Clark, trois fois lauréate d'un prix JUNO et Dallas Smith, lauréat du prix de l'artiste de l'année 2019 de la CCMA, ont pris la relève pour la dernière étape depuis le sud de l'Alberta jusqu'à l'escale finale à Port Coquitlam en Colombie-Britannique.

Le programme du Train des Fêtes n'est pas le seul moyen dont le CP dispose pour donner aux banques alimentaires. La compagnie offre aussi à Banques alimentaires Canada des services de transport à hauteur de 250 000 $ pour soutenir leur Système national du partage des aliments.

« Le CP est un partenaire actif et apprécié de Banques alimentaires Canada depuis 1997. Les services de transport, l'apport financier et les denrées recueillies aux escales du Train des Fêtes du CP jouent un rôle important dans le soutien des Canadiens tiraillés par la faim et l'insuffisance alimentaire, dit Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Personnellement, il est difficile d'exprimer à quel point la vue du Train des Fêtes avançant sur la voie avec toutes ses lumières et ses décorations des Fêtes me comble de joie! »

Pour obtenir plus de renseignements, des photos, une carte des itinéraires et des images téléchargeables des deux trains, visitez le http://www.cpr.ca/holiday-train.

