L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - CFF

Reprise des négociations pour : Société : Conifex Timber Inc. Symbole TSX : CFF (toutes les émissions) Reprise : 8 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Conifex Timber Inc. Symbole TSX : CFF (toutes les émissions) Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 07 h 58 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...

Produits forestiers Résolu Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention avec Conifex Timber Inc. en vue de l'acquisition des trois scieries dans le sud des États-Unis pour une contrepartie de 163 M$ majorée du fonds de roulement...