JCET conclut un accord commercial stratégique avec Analog Devices pour développer ses activités de test à Singapour





SINGAPOUR, 24 décembre 2019 /PRNewswire/ -- JCET Group Co., Ltd («?JCET?») a conclu un accord commercial stratégique avec Analog Devices Inc. (« ADI ») dans le cadre duquel JCET procédera à l'acquisition de l'installation d'essai d'ADI à Singapour. Dans le cadre de cet accord, JCET entreprendra des activités de test supplémentaires de ADI dans cette installation nouvellement acquise. Le transfert final de la propriété de l'installation d'essai d'ADI Singapore à JCET sera achevé en mai 2021.

« Cet accord avec notre partenaire historique d'assemblage et de test, JCET, permettra à ADI de profiter de l'expertise opérationnelle et de l'ingénierie de test que nous avons expérimentée pendant de nombreuses années en tant que client dans leur usine de Singapour », a déclaré le directeur adjoint chargé des activités internationales et de la technologie chez ADI, Steve Lattari. « Nous prévoyons une transition en douceur alors que nous travaillons ensemble pour concrétiser cette nouvelle phase de notre relation », a poursuivi Lattari.

« ADI est un client de longue date et très apprécié de JCET. Cette opportunité de développer à la fois notre site d'essai historique à Singapour et, plus important encore, notre activité avec ADI est avantageuse pour nos entreprises », a déclaré le PDG de JCET Group, Li Zheng. « L'investissement de JCET dans cette usine de Singapour montre également qu'en tant que société multinationale de semi-conducteurs, nous continuerons de renforcer progressivement notre expansion mondiale et de fournir des produits de circuits intégrés de première classe ainsi que des services techniques avancés aux clients internationaux et locaux », a poursuivi M. Zheng.

JCET Group possède six usines en Chine, à Singapour et en Corée. Son usine de Singapour a été créée en 1994 en tant que premier fournisseur d'assemblage et de test de semi-conducteurs externalisés (en anglais, OSAT) à Singapour. Les services de test de JCET Singapore incluent le tri de plaquettes, les tests de conditionnement final, les tests en bande, le bossage de plaquette et tous les produits liés aux plaquettes.

À propos de JCET

Fondé en 1972, JCET Group Co., Ltd. (« JCET ») est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de test et de conditionnement de semi-conducteurs et le plus grand fournisseur en Chine. Avec des services clés en main complets englobant la conception et la caractérisation, le bossage de plaquette, les tests de conditionnement, JCET est un partenaire stratégique pour les sociétés de semi-conducteurs dans un large éventail de marchés et d'applications. Le portefeuille complet de conditionnement de JCET et de ses filiales inclut des technologies discrètes, plombées, stratifiées, des puces retournées, un système d'interconnexion moulé, des encapsulations de plaquettes et des technologies de système en boîtier. Basée à Jiangyin, dans la province du Jiangsu, en Chine, JCET possède une vaste base de fabrication mondiale avec des activités en Chine, à Singapour et en Corée du Sud. JCET est une société cotée à la Bourse de Shanghai. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.jcetglobal.com.

