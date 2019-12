JinkoSolar annonce ses résultats pour le troisième trimestre et le bénéfice brut atteint un niveau record





Principales caractéristiques commerciales à relever

SHANGHAI, 23 décembre 2019 /PRNewswire/ -- JinkoSolar a publié son rapport sur les résultats du troisième trimestre le 19 novembre dernier. Sur les trois premiers trimestres de cette année, la croissance du chiffre d'affaires de JinkoSolar a répondu aux attentes et des records sont battus, en particulier, en termes de bénéfice brut et de revenu d'exploitation au troisième trimestre 2019.

1) Records battus en termes de marge brute et tendance à la hausse

Les marges brutes sont ce qui détermine les rendements des investisseurs à long terme. Au troisième trimestre, JinkoSolar a enregistré une marge brute de 21,3 %, alors que celle-ci était de 16,5 % au deuxième trimestre 2019 et de 14,9 % au troisième trimestre 2018, ce qui permet de battre de nouveaux records. Le redémarrage de la marge brute est la résultante du passage croissant à une capacité améliorée du monocristallin, un coût de production intégré de pointe, de nouveaux produits haut de gamme et une envergure mondiale.

Les marges brutes sont particulièrement importantes car JinkoSolar est en pleine réorientation. Alors que l'entreprise opère une transition du polycristallin à faible coût, faible efficacité et faible profit, dont les ventes ont fortement diminué, vers une base de monocristallin très efficace et très rentable, ses panneaux Cheetah ont, par exemple, donné un modeste élan à la marge brute.

2) Augmentation de la capacité du monocristallin

La direction de JinkoSolar répondra aux questions des analystes et leur donnera l'occasion de discuter de sujets qui dépassent largement le cadre des chiffres trimestriels. Sera très certainement abordée la question de savoir ce que l'entreprise fait pour accélérer son intégration verticale, la fabrication et la livraison des panneaux.

JinkoSolar indique que son carnet de commandes des modules bifaces Cheetah et Swan a augmenté au troisième trimestre, se chiffrant respectivement à 9 GW et 1 GW, et que les investisseurs aimeraient savoir ce que l'entreprise compte faire pour fournir plus rapidement de nouveaux modèles à ses clients. L'entreprise songe également à ajouter d'autres centres logistiques pour accélérer les livraisons en maintenant les stocks plus près des clients. JinkoSolar a par exemple signé un accord avec COSCO SHIPPING Lines (Greece) S.A. pour utiliser le port grec du Pirée comme centre de distribution européen. Tout aperçu des plans de révision du processus de livraison serait de grande utilité.

3) Capacités des wafers de 18 GW

Alors que la production s'accélère cette année dans ses usines de wafers de la ville de Leshan, dans la province du Sichuan, la prochaine grande augmentation que connaîtra JinkoSolar en termes d'élargissement de l'intégration verticale renforcée, de production et de rentabilité potentielle future viendra de ses nouvelles usines de wafers situées à Leshan. La capacité totale de production de wafers monocristallins devrait atteindre 18 GW d'ici le deuxième trimestre 2020. La transformation de ces wafers en modules et les ventes devraient se traduire par un changement important des indicateurs clés en 2020.

4) Nouveaux modèles de 460wp Tiger

JinkoSolar accorde désormais une importance encore plus grande à son prochain panneau, le 460wp Tiger. Alors que le modèle 400wp Cheetah a été extrêmement profitable et très prisé par les clients existants de JinkoSolar, il sera capital aussi que le modèle Tiger soit livré comme prévu et atteigne le niveau de prix avec un produit convenable. Le modèle Tiger devrait arriver sur le marché en 2020.

Comme dans le cadre de toute croissance commerciale, le cours de l'action de JinkoSolar est basé tant sur les attentes futures que sur la réalité actuelle. C'est pourquoi le prix de l'action de la société a augmenté de plus de 20 % après la publication des résultats du troisième trimestre.

