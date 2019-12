Vers une nouvelle ère pour l'information au Québec





QUÉBEC, le 23 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La relance des six quotidiens de Groupe Capitales Médias (GCM) a franchi une étape déterminante aujourd'hui. Le juge Daniel Dumais de la Cour supérieure du Québec a homologué intégralement le plan d'arrangement avec les créanciers dans le cadre de la restructuration financière de GCM, qui s'était placé sous la protection du Tribunal le 19 août dernier. Cette décision constitue la dernière étape légale qui conduira d'ici quelques jours au rachat, pour une somme nominale de 1 dollar, des six entités du groupe par les coopératives réunissant ses 350 employés.

La Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i) deviendra le premier grand groupe de presse de nature coopérative au Québec. Cette coopérative de producteurs est elle-même formée de six coopératives de solidarité, à raison d'une par quotidien, soit Le Droit d'Ottawa, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Le Soleil de Québec, La Tribune de Sherbrooke et La Voix de l'Est de Granby. Le groupe de presse continuera d'offrir une information diversifiée et de qualité.

Le plan d'affaires récemment bonifié repose sur l'accélération de la transition numérique du groupe de presse et la diversification de ses activités, afin d'en assurer la pérennité. Ultimement, il repose sur l'engagement de tous les partenaires, particulièrement les lecteurs et les annonceurs, dont l'appui sera déterminant dans le succès à long terme de la relance des médias de GCM.

Le nouveau groupe de presse coopératif a obtenu un financement totalisant 21 millions de dollars, incluant des lettres d'intention conditionnelles de la part de ses partenaires financiers, soit la Caisse d'économie solidaire Desjardins, Fondaction, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement Québec (IQ), Desjardins Capital (qui gère le fonds Capital régional et coopératif Desjardins), la Fiducie du Chantier de l'économie sociale et le Réseau d'investissent social du Québec (RISQ).

« En moins de quatre mois, nous avons accompli un travail colossal, dit Louis Tremblay, président du conseil d'administration de la CN2i. Nous avons développé un projet de reprise de type coopératif qui a rallié citoyens, organismes et entreprises dans chacune des communautés où nous sommes présents. Nous, les artisans de l'information régionale, leur disons notre reconnaissance. Sans eux, l'ultime étape légale franchie aujourd'hui n'aurait tout simplement pas été envisageable. »

La prise en charge par les employés, avec le soutien essentiel de nos communautés

La direction générale du groupe sera confiée à Stéphane Lavallée, qui agit depuis le mois d'août dernier à titre de président exécutif intérimaire de GCM. « Je suis honoré et enthousiaste de participer à la mise en place de cette nouvelle organisation, dit M. Lavallée. Les fondements de ce projet sont en concordance avec mes valeurs, notamment celles d'engagement communautaire et de gestion participative. »

« Il faut souligner le travail acharné réalisé ces dernières semaines par les partenaires financiers, ajoute M. Tremblay. Ils ont notamment mis les bouchées doubles pour procéder à l'évaluation préliminaire de notre plan d'affaires récemment bonifié. Les prochaines semaines nous permettront de fournir l'information complémentaire liée aux conditions émises par nos partenaires financiers. Dans ce contexte, et par respect pour le processus de vérification préalable (due diligence), CN2i s'abstiendra de commenter davantage. »

Des experts du modèle coopératif à nos côtés

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité et La Confédération des syndicats nationaux ont pour leur part fourni des ressources humaines et matérielles indispensables en gestion, conseils juridiques et actuariels, modèle coopératif et communications. La Coopérative de développement régional du Québec a quant à elle soutenu la constitution des sept coopératives. Enfin, les experts de MCE Conseils ont agi à titre de grands architectes du projet avec la réalisation du plan d'affaires, la stratégie de structure de propriété et de gouvernance, la négociation du financement et l'accompagnement général à la mise en oeuvre du projet.

