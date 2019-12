Everfuel obtient une subvention pour la création d'une installation de production d'hydrogène à grande échelle au Danemark





Everfuel Europe A/S (Everfuel) a obtenu plus de 6 millions d'euros de l'Agence danoise de l'énergie pour le projet HySynergy, visant à établir une installation de production d'hydrogène par électrolyse à grande échelle à la raffinerie Shell de Fredericia, au Danemark.

« Nous travaillons sur ce projet depuis quelques années et nous sommes ravis de voir que Jacob Krogsgaard et son équipe chez Everfuel font un pas important vers la réalisation de la production d'hydrogène renouvelable à proximité de la raffinerie de Fredericia. L'installation servira de colonne vertébrale d'approvisionnement en hydrogène renouvelable au Danemark, pour la raffinerie elle-même ainsi que pour les véhicules utilitaires électriques à pile à combustible légers et lourds opérant dans la région », a déclaré Jon André Løkke, PDG de Nel (NEL, OSE: NEL) qui détient une participation minoritaire dans Everfuel.

L'Agence danoise de l'énergie a octroyé plus de 6 millions d'euros pour le développement du projet de production d'hydrogène HySynergy à Fredericia, au Danemark. Everfuel sera le propriétaire et l'exploitant de l'installation de production d'hydrogène, tandis que Shell sera le principal acheteur d'hydrogène de l'électrolyseur. Everfuel installera également un stockage d'hydrogène, des stations de remplissage de remorques et exploitera des remorques à hydrogène pour fournir le Danemark en hydrogène.

Les parties poursuivront leur travail sur les permis et les accords liés au projet et prévoient de fournir de plus amples détails sur le projet au cours du premier semestre 2020. La capacité initiale de l'électrolyseur sera de 20 MW, tandis que l'emplacement de Fredericia sera prêt pour une augmentation de capacité allant jusqu'à 1 GW.

Les parties prenantes dans Everfuel sont E.F. Holding (80,1 %) et Nel (19,9 %).

