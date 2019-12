Invicro LLC annonce que la nomination du Dr Matthew Silva au poste de chef de la direction et du Dr Jack Hoppin au poste de président de Konica Minolta Precision Medicine





Invicro LLC, une société Konica Minolta, annonce ce jour la nomination du Dr Matthew Silva à la fonction de chef de la direction. Dr Silva sera responsable des activités quotidiennes de direction de la Société et rejoindra le conseil d'administration d'Invicro, avec effet immédiat. Dr Jack Hoppin, cofondateur d'Invicro, quitte sa fonction de chef de la direction d'Invicro pour celle de président de Konica Minolta Precision Medicine (KMPM). Dr Hoppin restera au conseil d'administration d'Invicro, et conservera son siège au conseil d'administration de KMPM.

Konica Minolta, Inc. a fait l'acquisition d'Invicro LLC et Ambry Genetics Corporation en septembre 2017 pour accélérer sa vision stratégique et transformer la médecine personnalisée grâce à des services diagnostiques s'appuyant sur ses capacités en génétique, imagerie et pathologie numérique. Konica Minolta Precision Medicine est le fruit de la fusion de ces trois entités.

"Cofondateur de la société en 2008, cela a depuis été un véritable honneur d'occuper la fonction de chef de la direction d'Invicro", déclare Dr Hoppin. "Invicro, Ambry et KMPM sont dans une phase très prometteuse, à l'heure où nous travaillons tous ensemble pour soutenir la communauté de la recherche médicale grâce à des plateformes technologiques intégrées et dotées d'IA permettant des tests et des analyses au niveau moléculaire pour faire avancer la médecine translationnelle."

À ce nouveau poste, Dr Hoppin travaillera à la mise en synergie des entreprises sous la houlette de KMPM pour aider les sponsors pharmaceutiques et les cliniciens à accélérer le développement de thérapies cibles grâce au profilage génétique et moléculaire.

"Nous tournons à présent une nouvelle page de l'histoire de KMPM et Invicro", déclare M. Kiyotaka Fujii, président de Konica Minolta Global Healthcare et chef de la direction de KMPM. "Alors que KMPM continue de révolutionner les soins personnalisés par l'entremise des capacités de Konica Minolta, Invicro et Ambry, Jack jouera un rôle clé dans la concrétisation de la mission de Konica Minolta Precision Medicine. Je suis convaincu que Matt investira parfaitement sa fonction et continuera de mener Invicro vers de nouvelles avancées en matière de découverte et de développement de médicament qui changent la donne."

Dr Silva prendra les rênes de la mission stratégique d'Invicro pour soutenir la communauté de la découverte et du développement médicamenteux. Invicro continuera de s'appuyer sur son expertise inégalée en imagerie, chimie et analyse, qui couvre l'ensemble aussi bien la découverte que la recherche clinique dans divers domaines thérapeutiques, notamment le système nerveux central, l'oncologie, les maladies rares, et d'autres maladies systémiques. De plus, Invicro continuera réalisera des investissements dans ses plateformes informatiques, permettant ainsi la gestion, la visualisation et l'analyse de données d'imagerie pathologiques et radiologiques et garantissant l'alignement sur KMPM.

"Tout d'abord, je souhaite remercier Jack pour avoir conduit Invicro jusqu'à la réussite que connaît aujourd'hui la société. Je suis à la fois honoré et ravi d'accepter cette nouvelle fonction et d'assumer la mission m'incombe", ajoute Dr Silva. "Invicro connaît une période prometteuse, à l'heure où nous continuons de réaliser des progrès considérables avec nos services pharmaceutiques pour offrir des biomarqueurs d'imagerie, analyses de pointe, capacités chimiques et technologiques innovantes, et services de laboratoires internationaux. Grâce à l'équipe dédiée d'Invicro et à nos sponsors pharmaceutiques, nous contribuons au développement de nouveaux médicaments qui amélioreront le quotidien des patients."

Avec 20 années d'expérience en imagerie, Dr Silva a rejoint Invicro en 2012 et était récemment vice-président exécutif des applications scientifiques, un poste auquel il a dirigé les efforts stratégiques pour le développement de médicaments et les essais cliniques en oncologie cliniques. L'expérience pharmaceutique du Dr Silva couvre les responsabilités scientifiques et de direction chez Vertex, Amgen, Millennium et Takeda Pharmaceuticals. Dr Silva est diplômé d'un Ph.D. et d'un Master en ingénierie biomédicale au Worcester Polytechnic Institute.

À propos d'Invicro

Basé à Boston, dans le Massachusetts, Invicro a été fondé en 2008 avec pour objectif d'améliorer le rôle et la fonction d'imagerie en matière de découverte et développement translationnel sur l'ensemble des domaines thérapeutiques. Aujourd'hui, l'équipe pluridisciplinaire d'Invicro fournit des solutions aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques pour toutes les étapes du développement médicamenteux (Phase 0-IV), toutes les modalités d'imagerie et tous les domaines thérapeutiques, y compris la neurologie, l'oncologie, les maladies systémiques et les maladies rares. Les services de biomarqueurs quantitatifs d'Invicro, les outils d'analyse et d'IA, et les services opérationnels cliniques s'appuient sur VivoQuant® et iPACS®, les plateformes logicielles d'Invicro.

En tant qu'organisation de médecine de précision de Konica Minolta, et au côté de sa société soeur Ambry Genetics, Invicro développe et déploie les dernières approches en biomarqueurs quantitatifs, notamment en matière d'imagerie, de pathologie quantitative et de génomique. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.invicro.com.

À propos de Konica Minolta Precision Medicine

Basée à Aliso Viejo, en Californie, Konica Minolta Precision Medicine, Inc. ("KMPM") est une filiale de Konica Minolta, Inc. comprenant Ambry Genetics Corporation et Invicro LLC. Créé en 2018 sur la conviction que des progrès médicaux révolutionnaires sont possibles en concentrant les efforts sur la cartographie des expressions de santé, le territoire inexploré au croisement entre la génétique et les impacts biologiques d'une personne, et la mesure quantifiable de la santé sur le long terme. La plateforme de surveillance et de visualisation de KMPM allie l'ensemble le plus novateur et diversifié de données provenant des gènes, protéines, cellules et tissus, à une analyse de pointe et une expertise scientifique et médicale inégalée, pour permettre des soins plus prescriptifs, proactifs et préventifs. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.KonicaMinoltaPrecisionMedicine.com

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique dotée de qualités fondamentales dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, des matériaux et de la nano-fabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses activités de technologies d'entreprise, de soins de santé et pour l'industrie, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée qui met à profit toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients, collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, anticipe et aborde les problèmes de demain, et adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses clients. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification des flux de travaux de ses clients, et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la Bourse de Tokyo (TSE4902). Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://www.konicaminolta.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

