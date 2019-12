L&T Technology Services décroche un projet d'EPCM représentant plusieurs millions de dollars en Europe





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), un leader mondial des services d'ingénierie pure-play, s'est vue décerner un projet de plusieurs millions de dollars, de la part de l'un des plus grands fabricants mondiaux de plastiques, de produits chimiques et de raffinage, pour lequel il est prévu de fournir la gamme complète de ses services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (Engineering, Procurement and Construction Management, EPCM) en vue de l'expansion d'un site existant en Europe.

Fort de plus d'une décennie d'expertise en ingénierie, fabrication et construction, LTTS aide ses clients à atteindre l'excellence opérationnelle et à maximiser leur efficacité en proposant un ensemble complet de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction.

Le projet d'expansion sera mis en oeuvre pendant 30 mois au niveau de l'usine du client, actuellement en état de friche industrielle (brownfield), en Allemagne. En tant que partenaire d'ingénierie stratégique, LTTS jouera un rôle clé dans l'exécution de l'ensemble du projet, à travers un modèle EPCM, allant du soutien à la gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement, aux aspects de sécurité et une conception efficace.

L'exécution du projet par LTTS permettra au client de fournir des produits de qualité aux clients finaux, et d'étendre sa portée pour répondre aux demandes croissantes du marché mondial des produits chimiques et des polymères.

M. Amit Chadha, président de la division Ventes et développement des affaires, et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services a déclaré : « En tant que premier fournisseur de services pour l'industrie des processus, LTTS bénéficie de références irréprochables. Avec sept des dix principaux clients de l'industrie des processus, une expérience démontrée dans le domaine de l'EPCM de bout en bout, et une expertise en matière de fabrication, cette entente conclue avec un leader du secteur est une réaffirmation de la solide position de LTTS dans l'ingénierie des usines. LTTS a déjà mené à bien des projets brownfield aux États-Unis, et c'est pour nous un privilège que d'étendre notre engagement aux côtés d'un client important desservant les marchés européens. »

À propos de L&T Technology Services Ltd :

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises du Fortune 500, et 51 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 30 septembre 2019, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 700 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 49 laboratoires d'innovation.

Communiqué envoyé le 23 décembre 2019 à 15:40 et diffusé par :