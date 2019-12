Energía del Pacífico conclut un financement pour le plus important investissement étranger direct de l'histoire du Salvador





Ce projet majeur d'infrastructure de conversion de gaz naturel liquéfié (GNL) en électricité permettra de répondre à 30 % de la demande d'énergie du Salvador

Amélioration significative de l'environnement au Salvador grâce à une nouvelle production d'énergie propre et à une réduction de la dépendance vis à vis du fioul lourd

Une production d'énergie fiable stimulera la croissance économique, ouvrira de nouvelles perspectives pour le peuple salvadorien et contribuera à la stabilité de la région

SAN SALVADOR, Salvador, 23 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Energía del Pacífico (EDP) a annoncé aujourd'hui l'achèvement du financement du projet de conversion de gaz naturel liquéfié (GNL) en électricité actuellement en construction dans le port d'Acajutla, au Salvador. Le projet d'infrastructure de transformation apporte environ un milliard de dollars d'investissements étrangers directs à ce pays d'Amérique centrale, ce qui en fait le plus important investissement privé jamais réalisé dans le pays.

Le projet comprend une centrale électrique au gaz naturel de 378 mégawatts (MW), une unité flottante de stockage et de regazéification (unité FSR) et une ligne de transport d'électricité d'environ 44 kilomètres qui sera reliée au système d'interconnexion électrique d'Amérique centrale, renforçant ainsi le réseau électrique du pays. Le projet devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année 2021.

EDP introduira une nouvelle source de production thermique au Salvador grâce à des accords d'achat d'électricité avec sept sociétés de distribution du pays. L'utilisation du gaz naturel par la centrale permettra de réduire la quantité de diesel et de fioul lourd importés dans la production d'électricité du Salvador, ce qui se traduira par des avantages environnementaux importants pour le pays et la région.

La société américaine Invenergy, un développeur et opérateur privé leader de solutions énergétiques durables, a développé EDP en collaboration avec des partenaires basés au Salvador : Grupo Calleja, VC Energy de Centroamerica et Quantum Energy.

« Energía del Pacífico est un projet de transformation pour le Salvador et toute la région ? un exemple brillant des énormes opportunités qui peuvent être créées, malgré les obstacles passés, lorsque les initiatives privées bénéficient d'un fort soutien gouvernemental », a déclaré Michael Polsky, fondateur et PDG d'Invenergy. « En tirant profit de nos décennies d'expérience en matière de développement, d'ingénierie, de finances, de construction et d'exploitation, Invenergy est dans une position unique pour diriger ce partenariat et exécuter ce projet complexe. »

EDP et Shell ont conclu un accord à long terme pour l'approvisionnement en GNL pour le projet. En partenariat avec BW LNG et BW Offshore, le GNL sera converti en gaz naturel sur une unité FSR qui sera amarrée en permanence au large. Saam Towage fournira des services de remorquage pour le projet. Le GNL livré à l'unité FSR sera regazéifié et transporté de l'unité FSR à la centrale électrique via un pipeline sous-marin qui sera conçu et construit par l'entrepreneur d'infrastructure maritime Boskalis.

Une énergie propre et fiable sera produite par des moteurs à combustion interne Wärtsilä fonctionnant au gaz naturel et un générateur à turbine à vapeur. Elecnor se chargera de l'ingénierie et de la construction de la ligne de transmission à double circuit de 230 kV et des sous-stations associées.

Overseas Private Investment Corporation, International Finance Corporation, IDB Invest, Finnish Export Credit Ltd et KfW IPEX-Bank, institutions financières leaders mondiales, sont les bailleurs de fond du projet. White & Case a agi à titre de conseiller juridique en matière de transactions, Arias à titre de conseiller juridique salvadorien et Astris Finance à titre de conseiller financier pour EDP.

M. Ronald Johnson, ambassadeur des États-Unis au Salvador, a déclaré : « Le projet Energía del Pacífico représente un investissement important dans l'avenir énergétique du Salvador. Avec Invenergy comme partenaire principal et le financement de l'OPIC, EDP est le type d'investissement d'infrastructure piloté par le secteur privé que l'initiative America Crece des États-Unis va promouvoir dans toute la région. »

Quatre-vingts emplois permanents de haute qualité seront créés pour l'exploitation et l'entretien de la centrale, de l'unité FSR et de l'infrastructure connexe. EDP nécessitera plus de 1 000 travailleurs pour la construction du projet.

EDP contribuera avec plusieurs millions de dollars à des projets économiques et sociaux à Acajutla et dans la région environnante pendant la durée du projet. Dans le cadre de son engagement social, EDP a déjà fourni pour la première fois de l'électricité à des fermes et des familles du Salvador et a modernisé l'école d'Acajutla en plus d'améliorations des infrastructures routières, d'eau potable et d'eaux usées.

