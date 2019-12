Avis - Santé Canada met en garde les Canadiens contre les somnifères à base de plantes U-Dream après la détection, à la suite de tests, d'une substance semblable à un médicament sur ordonnance contre l'insomnie, qui peut poser de graves risques pour la santé





OTTAWA, le 23 déc. 2019 /CNW/ - Santé Canada avise les Canadiens que le Ministère a analysé plusieurs somnifères à base de plantes U-Dream Lite et U-Dream Full Night et a découvert qu'ils contiennent une substance semblable au médicament sur ordonnance zopiclone, qui peut poser de graves risques pour la santé.

La zopiclone est utilisée pour traiter l'insomnie. Les effets secondaires comprennent la somnolence, les étourdissements, la perte de mémoire, les hallucinations et les conduites anormales du sommeil lorsque la personne n'est pas complètement éveillée, y compris la conduite automatique (qui peut entraîner des blessures graves). L'utilisation de la zopiclone peut entraîner une dépendance ou un abus, et l'arrêt brusque du médicament peut provoquer des symptômes de sevrage, notamment des convulsions, des tremblements, des crampes musculaires, des vomissements, de la transpiration, des hallucinations et des troubles du sommeil. De plus, la zopiclone ne doit pas être utilisée par les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants ou les patients ayant des difficultés respiratoires.

Santé Canada a analysé les produits après avoir reçu des plaintes d'effets secondaires inhabituels, tels que des symptômes de sevrage et de dépendance, suggérant que les produits pourraient contenir une substance non inscrite sur l'étiquette du produit.

Le Ministère a suspendu toutes les licences de mise en marché des produits U-Dream et U-Dreams de l'entreprise, ce qui signifie qu'il est maintenant illégal pour toute personne ou entreprise de vendre ces produits au Canada. L'entreprise, Biotrade Canada Ltée, a indiqué que U-Dream Lite (sous les NPN 80070773, 80072688 et 80088075) et U-Dream Full Night (sous les NPN 80070691, 80072690 et 80088078) sont les seuls produits qu'elle commercialise au Canada. Santé Canada a demandé à Biotrade Canada Ltée de rappeler les produits et prendra d'autres mesures au besoin.

Qui est concerné

Les consommateurs qui ont acheté ou qui utilisent ces produits.

Produits touchés

Santé Canada a suspendu les licences de mise en marché suivantes détenues par Biotrade Canada Ltée :





Produit Numéro de produit naturel (NPN) suspendu U-Dream - Full-Night Formula 80053231 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80053231 U-Dream - Half-Night Formula 80053230 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80053230 U-Dream Full 80070691 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80070691 80072690 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80072690 U-Dream Full 350mg 80088081 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80088081 80093798 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80093798 U-Dream Full 450mg 80088078 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80088078 U-Dream Lite 80070208 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80070208 80070773 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80070773 80072688 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80072688 U-Dream Lite 350mg 80088077 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80088077 80093797 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80093797 U-Dream Lite 450mg 80088075 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80088075 U-Dream Lite;

U-Dream Half Night 80068852 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80068852 U-Dreams 80040083 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80040083 U-Dreams Full 80068849 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80068849 80070204 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80070204 80070345 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80070345 U-Dreams Lite 80070506 https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/info.do?licence=80070506

Ce que les consommateurs doivent faire

Avant d'arrêter la consommation, consultez immédiatement votre professionnel de la santé si vous prenez actuellement ce produit ou si vous l'avez pris récemment. L'arrêt soudain peut provoquer des symptômes de sevrage.

Vous ne devez pas conduire, utiliser de la machinerie lourde ou effectuer d'autres activités nécessitant de la vigilance jusqu'à ce que vous ayez cessé de prendre ce produit en toute sécurité.

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez consommé l'un de ces produits et si vous avez des préoccupations en matière de santé.

Veuillez signaler à Santé Canada les effets secondaires ou les plaintes liés à un produit de santé.

