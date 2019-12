Équipement SMS est le nouveau distributeur BOMAG partout au Canada





ACHESON, Alberta, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipement SMS Inc., le plus important fournisseur d'équipement de construction routière de l'industrie, est maintenant le distributeur BOMAG pour l'ensemble du Canada.



Équipement SMS vend et offre le soutien à l'équipement BOMAG pour le compactage, le fraisage, le pavage, le recyclage et la stabilisation des sols dans son réseau de 38 succursales au Canada, ce qui ouvre la voie pour la croissance dans le marché canadien de la construction et de la construction routière.

Remarque pour la région du Grand Toronto ? Bien qu'un nouvel établissement devrait ouvrir prochainement dans la région du Grand Toronto, avant la saison de la construction routière de 2020, les clients peuvent appeler au 866 458-0101 pour obtenir une assistance immédiate pour les ventes, les pièces, le service et le soutien technique de l'équipement BOMAG.

Mike Granger, le président et chef de la direction d'Équipement SMS, affirme : «?Équipement SMS vise à fournir des solutions et à s'assurer que nos clients de l'industrie de la construction routière ont accès aux meilleurs produits. Nous représentons des entreprises de classe mondiale, pour qui le soutien à la clientèle est également leur principal objectif. BOMAG partage notre engagement envers la valeur client, l'innovation des produits, et notre volonté d'aider les clients à réussir.?»

«?Nous sommes heureux de cette nouvelle relation et sommes fiers d'associer les succursales d'Équipement SMS au réseau BOMAG?», souligne Rob Mueckler, président de BOMAG Amériques. «?Il n'y a pas de doute que BOMAG s'est aligné avec le concessionnaire le plus orienté vers les solutions et le service à la clientèle dans le secteur canadien de la construction en établissant un partenariat avec Équipement SMS. Cette collaboration permettra à BOMAG d'améliorer sa position dans le secteur de la construction routière encore plus rapidement d'un océan à l'autre du Canada.?»

À propos de BOMAG

Reconnu comme le chef de file mondial spécialisé dans le compactage et la construction routière pour les applications des sols et de l'asphalte, BOMAG est doté d'un personnel de 2?500 employés pour appuyer son réseau international de distribution qui regroupe plus de 400 concessionnaires. Un large éventail de segments de produits se compose de finisseurs d'asphalte et d'équipement de transfert de matériel, de stabilisateurs et de recycleurs, de fraiseuses routières, de rouleaux tandem vibrants et monocylindres, de rouleaux compacteurs à pneus et de compacteurs à déchets et une gamme complète d'équipement léger de compactage.

www.bomag.com

À propos d'Équipement SMS

Équipement SMS est le partenaire de marques de renommée mondiale, y compris Komatsu, par la vente d'équipement et la prestation de services aux industries de la construction, des mines, des forêts et aux services publics grâce à un réseau de plus de 35 succursales partout au Canada, en Alaska et en Mongolie. Équipement SMS fait la promotion de technologies de pointe pour les équipements qui permettent de créer des communautés, des infrastructures et de développer les ressources de manière plus efficace et écologique. Pour en apprendre davantage, visitez www.smsequipment.com .

PERSONNES-RESSOURCES :

Personne-ressource d'Équipement SMS : Roy Lapa

Téléphone : 780 948-2235

Courriel : rlapa@smsequip.com

Personne-ressource de BOMAG Amériques : Tim Eisfeld

Téléphone : 803 337-0749

Courriel : tim.eisfeld@bomag.com

Communiqué envoyé le 23 décembre 2019 à 12:30